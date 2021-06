Ugens udsendelse var fuld af vanvittige historier.

Frie Grønnes pressechef, Rune Langhoff, har blottet testikler - men vist nok ikke penis - for forsvarsløse gæster på Folkemødet. Han råbte luder efter en journalist og forsøgte at sætte sig på vedkommende.

Dan Jørgensen er til sin formentlig store irritation indkaldt som vidne af Inger Støjbergs forsvar og så har Grevinde Alexandra fået et ansigtsløft.

For ikke at tale om Britney Spears.

Vi når hele vejen rundt - og meget mere - når Jonas Kuld-Rathje, Anne Kirstine Cramon, Per Kuskner og Jacob Heinel Jensen sidder i studiet.

Ditte Okman var vært, Lulu Roos producerede