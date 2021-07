Fik I set interviewet med Ghita og Simi? Var Ghita ond eller retfærdig? Og burde Simi have sagt fra? Panelet vender interviewet i denne uges 'Det, vi taler om' og deler deres egne oplevelser med at have interviewet Ghita. Alle paneldeltagere har nemlig oplevet det på egen hånd i denne uge, hvor Jakob Steen Olsen, Per Kuskner og Jakob Heinel Jensen gæstede studiet i Pilestræde. Nikolaj Vraa vikarierede for Ditte Okman og havde som altid gode dråber med at skåle i.

Jacob Heinel Jensen fortalte om sit interview med dronningen for nyligt på Færøerne, og så sladrede de om truslerne mod Loud, drama i »The Bachelor« og Prins Joachim - nye undersøgelser viser nemlig, at han er upopulær blandt danskerne.

Ditte Okman er tilbage næste uge - programmet blev produceret af Lulu Roos.