I dag blev der talt om Mai Manniche! Hun fik først mistænkeliggjort Eriksens hjertestop i forbindelse med Covid-19, og siden delte hun påstået fakta om hans vaccine, på trods af pure afvisning fra Eriksens træner.

Hvor mange lortehistorier kan man egentlig have siddende på sig, før det bliver for belasentede for ens butik.

Det, vi taler om fik remset en række episoder op men fik også - som de store mennesker, de er - listet et par gode råd og velmenende sager, smykkedesigneren bør kaste sig over, hvis butikken ikke skal gå helt rabundus.



Panelet talte også om Lily Weiding, der døde i denne uge i en alder af 96, og ikke mindst om Morten Østergaard.

Han har simpelthen fået nyt job. Og stort tillykke!

- Jamen, var han ikke sygemeldt, spørger den kvikke lytter.

Jo, det var han - altså lige indtil i går, hvor han fik tilbudt et nyt job som klimarådgiver for en virksomhed, der hedder cBrain.

Nogle gange, så falder alting alligevel bare så heldigt ud. F.eks en raskmelding, der falder sammen med nye og sjovere muligheder.

Panelet gennemgik mønsteret;

Krænker. Benægter. Bliver afsløret. Og bliver virkelig virkelig syg.

Det og meget meget mere blev diskuteret mellem Per Kuskner, Jakob Steen Olsen og Niels Pinborg.



Ditte Okman var vært, og Lulu Roos producerede