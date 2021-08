Denne uge har været heftig!!!

Kristian Heegaard udtrådte af Folketinget grundet klager over grænseoverskridende adfærd.

Hans forklaring er noget af det underligste Søs nogensinde har læst, udover Naser Khaders return og klar til kamp, og panelet taler om, hvorvidt Heegaards handicap bliver en del af hans undskyldning.

Under udsendelse faldt dommen mod Morten Messerschmidt, og så blev Weekendavisens store interview med Camilla Plum gennemdiskuteret.

I får lige en snas her;

»Der er to ting, man ikke må være nu om dage: Den ene er tyk, den anden er at være en med sorte negle, og jeg er begge dele. Jeg er forresten også gammel, og det må man heller ikke være som kvinde. Jeg er dæmoniseret som en utålelig person og et utroligt svin, der ikke fortjener noget som helst,« siger hun og gaber.

I panelet bestod af en særdeles veloplagt achefredaktør på ugebladet SE og HØR, Niels Pinborg, kommunikations wizz, Anne Kirstine Cramon og chefredaktør på BT, Jonas Kuld-Rathje.

Søs var med på en telefon, og Ditte Okman var vært.

Programmet blev produceret af Lulu Roos.