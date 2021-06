Kia Sødergreen er blevet erklæret retarderet. Hendes IQ point ligger helt nede på 68, og det både undrer og bekymrer hende. Hendes advokat ser det som en fordel, fortæller hun, fordi der ligger en straffesag foran hende i forbindelse med en voldssag - men hvad med de papirer, der måske skal følge hende hele livet.

Og så er der pludselig og overvejende stemning for at Prins Joachim skal tages af finansloven. En undersøgelse viser, at et flertal ikke vil betale Joachim 3,9 mio i årlig apanage. Men arbejder han egentlig ikke mere for sine penge end f.eks storebror gør?



Og så taler vi om socialdemokratiets seneste krænker. Syv kvinder stod frem i Berlingske søndag og fortalte om en række overgreb, der går tilbage til hans tid i DSU og frem til sidste år, hvor han var ansat på Christiansborg. Manden har landet en ny stilling under en anden fremtrædende socialdemokrat, men på trods af de mange sager, de mange centrale roller, valgte Berlingske at anonymisere både ham og Pernille Rosenkrantz-Theil. Vi spørger Berlingske hvorfor - når man nu ikke anonymiserede Mads Aagaard Danielsen.

Det var kvindetribunalet, der sad i studiet i personer af direktør, Anna Thygesen, kommunikationsdame, Anne Kirstine Cramon, og Ditte Okman. I første time var også journalist Nikolaj Vraa med i studiet.



