Vi lagde ud med sladder fra Ditte og Jonas tur til Nordsjælland for at finde ud af, HVAD der i virkeligheden skete med slagteren, slagterens kone og den mand, byen mente var slagterkonens elsker.

Og så er Prins Andrew - og nu gudhjælpemig også hans døtre - rodet ind i en skandale af dimensioner. Man tror næsten ikke, bunden kan blive dybere…

Og så måtte panelet også tale om Henrik Qvortrups fyring.

Hvorfor kunne ledelsen ikke fortælle sandheden, fra start? Hvor meget bullshit kan man fyre af, og hvad koster det Qvortrups troværdighed?

I Den kontante time sladrede vi om Statsministeresn departementchef, Barbara Bertelsen, der købte to nye telefoner, lige som Minkkommissionen krævede nøglepersoners sms-korrespondencer udleveret. En blå og en lyserød. Statsministeriet vil ikke svare på, om disse nye telefoner ogsåer blevet brugt professionelt, og om departementchefen nu har skabt et nyt lukket rum, uden for offentlighedens indsigt.

Og så har Carl Valentin fra SF kaldt Anders Holck Poulsen en Oligark - og erklæret det “sygt og uretfærdigt”, når Poulsen formue rammer næstne 100 mia.

Men forstår Valentin ikke, at formuen er bundet op i fabrikker, produktion, teknologi mm, som brødføder tusindvis af mennesker?

