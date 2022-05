Det, vi taler om

I dagens kulørte time sladrede vi om at Jonas har mødt Carl-Mar Møller. Engang for mere end 20 år siden og igen 15 år efter, hvor Jonas måtte give ham en undskyldning. Om Johnny eller Amber skal undskylde over for hinanden er endnu ikke afgjort, men Niels Pinborg er røget i et klassisk rabbithole og giver status på den både alvorlige og underligt kulørte retsag.

Og så havde Ditte en historie med om Louise Wolff - hun har ingen kontakt til sine forældre efter en noget abrupt og ikke særlig børnevenlig barndom. Det kan Ditte, som et andet 80’er barn, relatere til.







I den kontante time sladrer vi med Kristian Hornsleth, som har gået på Herlufsholm. Og mens TV2 og det meste af verden kan se, hvad for en syg voldskultur, der hersker på kostskolen, mener Hornsleth, at det er fåtallets oplevelse og oftest bare drengestreger og noget man skal smile ad.

Kunstværk eller hærværk: Ibi-Pippi Orup har lavet performanceart, der “modificerede” Jorns Foruruligede Ælling. Hornslet forstår. Ditte ikke helst så meget…

Og så har Medina lavet et dekret på film. Pressen har ødelagt hendes liv, som resulterede i et overfald på en uskyldig journalist i Kastrup Lufthavn i 2013.

Panelet taler om den hetz sangerinden har været udsat for - men også de usandheder, dokumentaren i samme ombæring viderebringer uimodsagt.







I panelet sad Chefredaktør på ugebladet SE og HØR, Niels Pinborg, Tv-producent på Impact Tv, Thomas Heurlin, chefkalif på BT, Joans Kuld Rathje og kunstner, Kristian Hornsleth

Sophie Lier producerede

Ditte Okman var vært