'Det, vi taler om' gennemgår denne uge Dronning Margrethes livvagters forseelser, som går på at falde i søvn på arbejdspladsen og være narkopåvirket.

Og så flår Anna Thygesen og Thomas Heurlin TV2’s nye dokumentar om Alex Thelander fra hinanden. For kan TV 2 tillade sig at konkludere, at pornoforbrug fører til krænkelser?

Vi sladrer også om Susanne Lanas demens og om hvordan Jannis røv gik fra gammel galleriejerrøv til fyldig nordsjællandsk.

Sidst, men ikke mindst giver panelet gode råd til Rolf Sørensen, der har lagt alkoholen på hylden og nu skal leve som 'cola couples living apart'.