»Jeg kunne aldrig selv finde på at købe en frysepizza, men jeg vil gerne overraskes positivt.«

Sådan lyder ordene fra kogemanden Thomas Alcayaga, der i denne uge blindsmager frysepizzaer med pepperoni/salami.

Hører ananas til på en pizza? Det har mange en mening om.

Der er dem, der slet ikke mener, at det hører hjemme på en pizza, og så er der Thomas Alcayaga, som elsker en god pizza med skinke og ananas.

I denne omgang tester Thomas Alcayaga dog kun pizzaer med spegepølse, og der er delte meninger om, hvordan smagen er:

Chilierne er en narrefisse. Jeg er sikker på, at Chili Klaus, ville give den 0 i chilistyrke Thomas Alcayaga

Om disse seks frysepizzaer smager af Italien eller fladbrød, har Thomas klart en dom over her:

»Du har ikke hørt mig sige dette her, men jeg kunne faktisk godt finde på at købe den her selv.«

Ugens dyreste pizza får Thomas til at udtale:

»Pizzaen hører til i en tysk discount-fryseboks. Det har intet med pizza at gøre. Jeg tror faktisk, at Ninja Turtles ville blive meget sure.«

Se, hvilke pizzaer Thomas taler om, i videoen over artiklen.

Ugens pizzatip:

Hvis du klipper din pizza ud med en saks i stedet for at skære den med en kniv, får du er 'rent snit' uden at trække fyldet med rundt på pizzaen.