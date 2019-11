»Den er rigtig vellavet og yderst drikkevenlig.«

Sådan lyder det, når Mikkel Nielsen finder den bedste billige flaske bobler til decembers festlige lejligheder.

Når vi i denne uge skal teste bobler, er det ikke uden bekymring fra Mikkel.

»Bobler er bare sindssygt svært at blindsmage, om det er boblernes skyld eller det faktum, at vi ikke drikker det så tit, det ved jeg ikke.«

Dog ender Mikkel med at finde en testvinder som han er sikker på, at mange vil kunne lide.

»Der er lidt en udbredt tendens til at folk syntes, bobler bliver for sure og derfor vælger noget sødt. Det her er altså ikke surt.«

Få et godt tip til en flaske gode billige bobler i videon

Så er du godt klædt på til årets store fester.