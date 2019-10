Kan man overhovedet få en god rødvin til under 50 kroner? Og kan en vinekspert egentlig smage forskel på en flaske til 45 kroner og en til 600 kroner? Få svaret i videoen.

I denne uges afsnit af Det Bedste Af Det Billige introduceres vineksperten Mikkel Nielsen. Han skal blindsmage billige efterårsrødvine for at finde det bedste af det billige.

Iblandt de billige er der én dyr vin til 600 kroner flasken - Se videon ovenfor og find ud af, om Mikkel Nielsen kan smage sig frem til den dyre vin, og hvilken billig rødvin, han mener, der er så god, at folk skal købe den i kassevis.

Hvilken vin skal Mikkel blindsmage i fremtiden?

Mikkel Nielsen er søn og barnebarn af vinhandlere og driver i dag Instagram siden @Ugensvin, hvor han hver uge finder et bud på “en vin, der smager af mere end den koster”.

Til daglig arbejder han med vin-indkøb og forretningsudvikling hos Timm Vladimirs Køkken.