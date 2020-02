»Hvad kan du få for 50 kroner? Det er jo det, der er det interessante.«

I denne uge tester vinspecialist Mikkel Nielsen billige primitivo-vin fra supermarkederne Netto, Fakta og Lidl. Priserne er mellem 35 og 50 kroner.

Sur, snerpet, lukket og helt skæv er nogle af de ord, Mikkel Nielsen bruger om testens helt store taber. Se hvilken vin han slet ikke kan drikke i videoen over artiklen.

Fy hvor det smager grimt. Det er lige før, jeg tror, at denne flaske er en fejl! Vinspecialist Mikkel Nielsen

»Primitivo, som er en syditaliensk vin, er måske mere kendt som en andengenerations-amarone. Amaronen er kendt på dens sødhed, helhed og balance,«

»Det er en vin, der deler feltet op. Den smager bare godt, men mere er der heller ikke i det. Det er ikke en særlig dyr vin, som er god til bøf, grill og hygge. Det er bare ren nydelse,« siger Mikkel Nielsen

I USA hedder vinen zinfandel og er blevet en nationaldrue. Lighedstrækkene til den italienske primitivo-drue er dog så store, at der i mange år har kørt en diskussion om, hvorvidt de to er ens.

Nylige dna-undersøgelser har nu endelig klargjort, at zinfandel og primitivo er en og samme sort. Både italienere og amerikanere holder dog stadig fast i, at der er tale om to forskellige sorter.

Årsagen skal selvfølgelig findes i, at zinfandel er blevet et varemærke for amerikanerne, mens primitivo er et varemærke i den syditalienske region Apulien.

»Det er noget helt andet, det dufter af vin. Det dufter af frugt og holder sig helt inden for klamhed-skalaen. Den smager af vanilje og kaffe«

