Kogemanden Thomas Alcayaga blindtester i denne uge kartoffelsalat fra de danske discountsupermarkeder.

Det smager af sportshal i 90'erne Thomas Alcayaga

Ugens test består af seks kartoffelsalater fra discountsupermarkederne Netto, Lidl, Aldi og Rema 1000, hvor de billigste ligger i prislejet fra 12,50 til 16 kroner. Ud over de billige er der to mærkevarer med fra K-salat og Graasten til henholdsvis 20 og 25 kroner for 800 gram.

Efter seks smagsprøver har Thomas fundet to vindere af 'det bedste af det billige'. »De smager, som de skal, med løg, urter og nogle gode kartofler,« siger Thomas Alcayaga om vinderne.

Det var dog langt fra alle produkter, der imponerede kogemanden. Især ét produkt fra en stor discountkæde modtog den ultimative dumpekarakter, én stjerne. Det skyldes, at den ud over ringe smag indeholdte flere kartoffelstykker med store brune pletter.

Thomas Alcayaga er madblogger og foodstylist samt indehaver af madbloggen Madet Mere.

Tip fra Thomas Alcayaga: Smag din købte kartoffelsalat til med et bundt finthakket purløg samt salt og peber, det vil gøre en verden til forskel.

