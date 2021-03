I denne uge er turen nået til en test af vine, lavet på druesorten Pinot Noir.

Navnet Pinot Noir kan for nogle opfattes som 'kræs for kendere', da det for det meste har været vine til flere tusinde kroner. I dag begynder man dog i stigende grad at finde vin lavet på druen i de gængse supermarkeder.

Grunden til, at Pinot Noir-vine som regel er så dyre, forklarer dagens anmelder Anders Halskov-Jensen således:

»Hvis man dyrker Pinot-druen et sted, hvor der er for varmt, så smager den af diesel, og hvis der er for koldt, bliver den grøn og stilket i smagen. Den er altså klimafølsom og en svær drue at have med at gøre, derfor er vinene som regel relativt dyre.«

Vinene, som i dag skal under kyndig behandling, er alle fra de danske discountsupermarkeder og ligger på en pris fra 39 kroner til 55 kroner flasken.

Som sædvanlig udfordrer vi vores eksperter i 'Det bedste af det billige' ved at snige et markant dyrere produkt ind blandt de billige. Vinen, vi har valgt i denne test, er en Hahn SLH Pinot Noir 2017 fra Californien. Den forhandles i Meny til hele 229 kroner.

Ud af de fem billige rødvine fandt Anders Halskov-Jensen kun én, som var værdig til en karakter over middel. Vinder-rødvinen modtog ros og fire flotte stjerner for sit klare Pinot Noir-udtryk og sin balancerede smag.

»Det er jo fantastisk, at man kan lave Pinot Noir til den pris, som både smager, dufter og optræder som Pinot Noir. Det er helt hæderligt og velfortjent,« udtaler vinanmelderen.

Anders Halskov-Jensen er vinanmelder og skribent for blandt andet Jyllands-Posten og Gastromand og gør her sin debut i 'Det bedste af det billige'.

Tak til 'Beviamo Winebar' for lån af lokaler.

