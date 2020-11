Hvad nu, hvis dit supermarked udvalgte den bedste rødvin fra hylden til dig?

Dette er netop tilfældet i denne uges episode af 'Det bedste af det billige'.

Vi har bedt de fem store discountkæder i Danmark – Lidl, Aldi, Fakta, Netto og Rema 1000 – om at indsende deres bedste rødvin fra deres sortiment til test. De eneste krav er, at vinen højst må koste 50 kroner og skal være i fast sortiment.

Fra venstre: Aldi, Lidl, Rema 1000, Fakta, Netto

Til at bedømme og smage disse forhåbentlig gode rødvine har vi igen allieret os med vinanmelderen Tobias Liechti fra Winefactory.dk.

»Jeg har store forventninger, og jeg tror, at vi har en god chance for at finde noget, der overrasker til prisen,« udtaler Tobias Liechti, før testen får i gang.

Som sædvanlig udfordrer vi vores eksperter i 'Det bedste af det billige' ved at snige et markant dyrere produkt ind iblandt de billige. Rødvinen, vi har valgt i denne test, er en Mascarello, Barbera d'Alba fra 2016, der forhandles i Meny til hele 350 kroner.

Efter seks rødvine er Tobias Liechti generelt imponeret over niveauet, og især én billig vin modtog enorm ros for dens komplekse duft, som ifølge Tobias Liechti er »noget, man ellers ville betale mange penge for at få i ældre vine«.

Se, hvordan det gik til, i videoen i toppen af artiklen.

I den kommende tid vil 'Det bedste af det billige' udkomme med flere tests af butikkernes udvalgte vine på B.T. Så glæd dig blandt andet til en test af butikkernes bedste hvidvine og mousserende vine.

Tak til vinbar- og butik VinVeto for lån af lokaler.

