»Det her er virkelig et godt glas vin«

Sådan lyder det, når Mikkel Nielsen blindsmager testvinderen i dette afsnit af 'Det bedste af det billige'.

Feltet består i denne uge af hvidvine i prislejet 35-45 kr fra hhv. Aldi, Rema 1000, Fakta og Netto.

Som altid, har vi også puttet en dyr vin i et af glassene for at se, om Mikkel kan smage forskel på en vin til kun 35 kr. og en vin til 350 kr.

Se om det lykkedes i videoen ovenfor.

