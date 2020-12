Hvis du overvejer at 'snyde' med den hjemmelavede risalamande i år, får du her en blindtest af de to færdiglavede produkter på markedet.

»Jeg tror, at der kun er to produkter, fordi man også kan snyde ved at købe færdiglavet risengrød og fylde flødeskum i,« lyder det fra Thomas Alcayaga, før testen går i gang.

Ugens test består altså af to færdiglavede risalamander. Karolines Køkken, som koster 44 kroner pr. kilo, og Steff Houlberg til 56 kroner pr. kilo.

Se, hvordan det gik til, i videoen i toppen af artiklen.

Det skulle vise sig, at der er stor forskel på kvaliteten af de to produkter, som begge forhandles i langt de fleste discountmarkeder. Den ene manglede alt lige fra ris, mandler og vanilje og var tilmed spækket med diverse E-numre. Den anden version var, ifølge Thomas Alcayaga, heller ikke en udpræget god risalamande. Dog mener han, at den var et godt udgangspunkt.

»Den smager lidt for meget af risengrød, men kan nemt reddes med lidt ekstra vanilje, mandelessens og flødeskum. Så ville man have noget, der var meget tæt på hjemmelavet,« lyder det fra kagemanden.



Thomas Alcayaga er madblogger og foodstylist samt indehaver af madbloggen Madet Mere.

