Kogemanden Thomas Alcayaga blindtester i denne uge billige grillpølser fra de danske supermarkeder.

»Lav nu bare en god pølse, der bare smager af pølse,« lyder opfordringen fra Thomas Alcayaga, der er godt træt af, at de fleste høj-kvalitetspølser på markedet oftest er tilsat et væld af krydderier og forskellige urter.

Heldigvis ser det ikke ud til, at den kræsne kogemand behøver at være bekymret for dette, da ugens test består af fire almindelige grillpølser fra supermarkederne Netto, Lidl, Kvickly og Rema 1000, som alle ligger i prislejet 40-50 kroner pr. kilo.

Blandt de billige er der én mærkevare-grillpølse fra mærket Langelænder, som koster 100 kroner pr. kilo.

Se, hvordan det gik til, og om man kan 'kende den på knækket', i videoen i toppen af artiklen.

Efter fem pølser har Thomas fundet en vinder, som han er svært begejstret over.



»Den har rigtig mange slagter-kvaliteter og føles bare som en rigtig pølse. Den kan du med god samvittighed smide på grillen til sommer.«

Thomas Alcayaga er madblogger og foodstylist samt indehaver af madbloggen Madet Mere.

Du kan se alle forrige afsnit af 'Det bedste af det billige' HER.