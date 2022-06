Lyt til artiklen

Er du glad for chili? Så må du hellere følge med her, hvor vi i 'Det bedste af det billige' tester fire billige chili mayo'er og to mærkevarer.

De billige mayo'er er indkøbt i de danske supermarkeder og ligger på en kilopris omkring 50 kroner.

Som sædvanlig udfordrer vi vores eksperter i 'Det bedste af det billige' ved at snige et dyrere produkt ind blandt de billige. I denne test har vi valgt to dyrere alternativer fra mærkerne Hellmann's og Flying Goose Brand. De to har en literpris på hhv. 100 kroner og 87 kroner.

Se, hvordan testen gik til i videoen i toppen af artiklen.

Fra venstre: Netto, Rema 1000, Coop 365 Discount og Lidl Vis mere Fra venstre: Netto, Rema 1000, Coop 365 Discount og Lidl

Efter 6 chili mayo'er kunne B.T.s madanmelder, Thomas Alcayaga, gøre status og kåre vinderen iblandt de billige.

»Den har en god styrke og en bredere smag. Det er klart den, som jeg helst vil dyppe mine pomfritter i,« lyder det afslutningsvis fra kogemanden.

Thomas Alcayaga er madstylist og kogemand samt indehaver af YouTube- kanalen af samme navn.