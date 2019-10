»Fy for fanden. Det er direkte ulækkert, det her.«

Sådan starter madbloggeren Thomas Alcayaga, da han skal blindteste billige bearnaisesaucer for B.T. Alligevel ender det med, at han finder én, som han giver fem stjerner.

I dag introducerer B.T. en ny videoserie, der bærer titlen 'Det bedste af det billige'. I det første afsnit, som du kan se herover, blindtester Thomas Alcayaga fire af af de billigste bearnaisesaucer på markedet - samt en enkelt af de dyreste - for at finde den bedste. Se, om Thomas kan spotte den dyre blandt de billige, og få et tip til, hvordan den bedste af de billige bliver endnu bedre.

'Danmarks svar på Jamie Oliver': Sådan vil Thomas gerne se tilbage på sin madkarriere om mange, mange år.

»Jeg vil ikke vise, hvor god jeg er. Jeg vil inspirere folk til at finde ud af, hvor gode de selv kan være.«

Thomas Alcayaga er madblogger og anmelder i BTs test univers - Det Bedste Af Det Billige Foto: Jon Wiche Vis mere Thomas Alcayaga er madblogger og anmelder i BTs test univers - Det Bedste Af Det Billige Foto: Jon Wiche

»Hvis man altid sætter barren for højt i forhold til mad, lokker man folk over til der, hvor de kun spiser lort. At det er svært, er bare verdens bedste undskyldning.«

Thomas Alcayaga går ind for ærlig mad, hvor det er okay at snyde, så længe at kvaliteten er i orden.

»Man skal finde en god middelvej til at spise ordentlig mad.«

37-årige Thomas Heime Alcayaga har, så længe han kan huske, været fascineret af mad. I en lille by i Midtjylland blev han hver dag tryllebundet af kendiskokke som Claus Meyer, og efter skole sad han trofast klar, når 'Pasta plus' rullede over skærmen.

Thomas Alcayaga er madblogger og anmelder i BTs test univers - Det Bedste Af Det Billige Foto: Jon Wiche Vis mere Thomas Alcayaga er madblogger og anmelder i BTs test univers - Det Bedste Af Det Billige Foto: Jon Wiche

Thomas Alcayaha kom ellers ikke fra det, han vil betegne som et 'gastro-hjem'.

»Det var jævn mad som det var i 90’erne, med Knorr-bearnaise og frostgrønt,« forklarer han med et smil på læben.

Alligevel blev interessen plantet godt og grundigt i den jyske dreng, og da Jamie Oliver brød igennem i start-00’erne, var Thomas Alcayagas unge hjerte tabt til mad.

Indtil 2012 var mad hans hobby og ikke hans levebrød, lige indtil han startede madbloggen MadetMere.dk. Efter kun halvandet år blev bloggen nomineret til den bedste madblog i Danmark, og i 2015 deltog Thomas Alcayaga i Masterchef, hvor han nåede helt til semifinalen.

I dag driver Thomas sin blog, samtidig med at han udvikler opskrifter og laver food-styling for blandt andre Gastromand, Tørsleffs, Kikkoman og Tabasco.