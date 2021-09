Øleksperten Carsten Berthelsen blindsmager i denne uges 'Det bedste af det billige' billigt hvedeøl for B.T.

»Der er to hovedretninger inden for hvedeøl. Tyskernes weissbier og belgiernes witbier, hvor der også tilsættes et afkog af appelsinskaller. Man bruger cirka 60 procent hvedemalt til 40 procent bygmalt, og når der sker en gæring af dette, så udvikles det, der hedder 'fenoler' og 'etere', som giver en frugtig, nærmest blomsteragtig aroma,« forklarer Carsten Berthelsen, før testen går i gang.

Ugens test består af fire billigere hvedeøl, som ligger på en literpris fra 11 kroner til 20 kroner eksklusive pant. Alle øl er indkøbt af B.T.

Som sædvanlig udfordrer vi vores eksperter i 'Det bedste af det billige' ved at snige et markant dyrere produkt ind blandt de billige, og i denne uge har vi faktisk to. Øllene, vi har valgt i denne test, er den velkendte bayerske hvedeøl fra Erdinger og den berømte Hoegaarden fra Belgien. De koster henholdsvis 35 og 51 kroner pr. liter.

Efter seks øl af svingende kvalitet fandt Carsten Berthelsen to overraskende billige testvindere.

»Disse øl har alt, hvad en hvedeøl skal have, og så er de tilmed chokerende billige,« udtaler Carsten Berthelsen om dagens vindere af 'Det bedste af det billige'.

Carsten Berthelsen er international øldommer, foredragsholder og har skrevet ti bøger om øl.

Tak til Café Langebro for lån af lokaler.