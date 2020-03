I denne uge blindtester vineksperten Mikkel Nielsen billige bag-in-box-rødvine. Bag-in-box er en metalliseret film- eller plastikpose beskyttet af en kartonkasse og betyder egentlig bare 'en beholder til transport og opbevaring af væsker'.

På trods af mange fordomme er vinen populær, da den teoretisk kan holde sig i lang tid efter åbningen – op til seks uger – da ilt ikke slipper ind.

Se, hvilken vin Mikkel Nielsen kårer som denne uges billige favorit i videoen over artiklen.

»Min umiddelbare holdning er, at hvis du ønsker en billig og ukompliceret rødvin eller hvidvin, så kan du sagtens gå i 'Bag-in-box'-mode,« siger Mikkel Nielsen.

Vinekspert tester Bag In Box rødvin

Bag-in-box-vine indeholder typisk fire flasker vin og kan være praktiske til arrangementer, hvor flasker kan være uhåndterbare, men også som den gode hverdagsvin, man kan nippe til i tide og utide.

»Det er jo ikke udseendet, det kommer an på, men hvad der er indeni, ik'.«

I denne uge gemmer der sig ligeledes en 'dyr' udgave imellem de billigere rødvine, som Mikkel dog ikke er mere imponeret over end testvinderen. Her udtaler Mikkel: »Det her er i hvert fald et rigtig godt glas vin til 25 kroner flasken – det er jo helt vildt billigt!«

