Der er nu kun få dage til det amerikanske valg, og i den forbindelse tester 'Det bedste af det billige' amerikansk rødvin.

Allieret med vinanmelder Tobias Liechti blindtester vi fem billige amerikanske rødvine fra de danske discountsupermarkeder. Iblandt de billige er der et dyrere eksemplar som forhandles i Meny til hele 300 kroner.

»De amerikanske vine, man typisk ser herhjemme, kommer fra Californien. De røde vine er oftest lavet på druerne zinfandel, cabernet sauvignon eller merlot. Størstedelen af hvidvinene er lavet på druesorten chardonnay.«

Efterhånden som testen skrider frem, begynder Tobias Liechti at fornemme et gennemgående mønster blandt de billige vine.

»De er alle præget af en mellemkragtig, sød, rød frugt. De er lidt for søde og lidt for simple.«

Efter seks vine kan Tobias Liechti gøre status over de tre vine, der måtte deles om titlen 'Det bedste af det billige'.

»Vi har en zinfandel, en merlot og en cabernet sauvignon. Det er lidt skræmmende, men det er svært at smage forskel på dem. Dette er åbenbart, hvad man kan forvente af amerikansk vin i prislejet 40-50 kroner.«

Tobias Liechti giver ikke op så let, og efter at have smagt de tre vindere igen vil han gerne medgive, at Eagle Creek fra Rema 1000 fortjener en kvart stjerne over de andre.

»Man kan ikke forvente meget, og til 40 kroner gør den det faktisk hæderligt,« udtaler Tobias Liechti om Eagle Creek Zinfandel fra Rema 1000.

Tak til vinbar- og butik VinVeto for lån af lokaler.

Rema 1000

Eagle Creek, Zinfandel

40 kroner

3 stjerner

»Den har en meget behagelig duft af rød frugt og en smule peber. Den er meget stille og rolig. En meget let-drikkelig vin, der ikke fornærmer nogen.«

Netto

Barefoot, Merlot

50 kroner

3 stjerner

»Den har en meget kraftig solbærduft. Der er dog ikke så mange andre noter, og igen har vi at gøre med en sødmefuld og mellemkraftig rødvin. Lidt for sød, lidt for simpel, men okay.«

Aldi

Long Wood, Ruby Cabernet

40 kroner

2 stjerner

»Her er også lidt solbær på duften, men på en lidt falsk måde. Det er ikke imponerende, det her. Det er sød saft og en børneagtig tilgang til vin, hvis du spørger mig.«

Lidl

Chimarosa, Zinfandel

39 kroner

2 stjerner

»Duften har en ugenkedelig rød frugt og en note af noget støvet. Hvor er det bare uinteressant, og hvor er det irriterende. Smagen bekræfter min oplevelse i duften desværre.«

Fakta

Gray Fox, Cabernet Sauvignon

40 kroner

3 stjerner

»Igen er det den amerikanske røde frugt, der er dominerende. Duften er ikke ubehagelig, men meget generisk. Den slår desværre ikke de andre, det ligger igen på tre stjerner«.

Meny (DEN DYRE)

Kenwood, Zinfandel

300 kroner

5 stjerner

»Denne vin har en lidt rødbrunlig kant, det kunne godt tyde på, at den har ligget på fad i længere tid. Den dufter af fad, chokolade, mokka, vanilje og god pibetobak. Det er uden tvivl den dyre vin. Ligesom de andre har den også en sødmefuld frugt, som man ikke ser så ofte i europæiske vine.«