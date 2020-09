Øl-ekspert Carsten Berthelsen gør i denne uge sin debut som blindsmager i 'Det bedste af det billige'.

Carsten Berthelsen vil for fremtiden teste et væld af øl og starter hermed med den mest udbredte øltype i verden, pilsneren.

»Den ideelle pilsner har perlende kulsyre og en fin bitterhed, og så er den frisk i anslaget. Når øllet rammer bagerst i svælget, skal der være fin balance imellem malten og humlen.«

Ugens test består af syv pilsnere, som ligger på en pris fra omkring to til seks kroner ekskl. pant. Med i testen er også en dyrere pilsner fra Nørrebro Bryghus, som forhandles i Meny til 13 kroner ekskl. pant.

Man kan naturligvis ikke lave en test af pilsner-øl uden at have de to ikoner fra Carlsberg og Tuborg repræsenteret. Om man kan smage forskel på de to øl, har Carsten dette at sige:

»I gamle dage var det meget nemt at smage forskel. Det var meget tydeligt, at Carlsberg blev brygget på en gær, der gav en lidt sødere øl, hvorimod Tuborg var lidt mere spids og kulsyreholdig. I dag kan det dog være sværere at fange forskellen i gærfornemmelsen.«

Efter otte øl af varierende kvalitet har Carsten omsider smagt en vinder.

»Den har en klar, distinkt pilsner-fornemmelse og en pragtfuld balance imellem kulsyre, maltsødme og bitterhed,« udtaler Carsten Berthelsen om vinderen.

Se, hvordan det gik til, i videoen i toppen af artiklen.

Carsten Berthelsen er international øldommer, foredragsholder og har skrevet 10 bøger om øl.

En særlig tak til Café Langebro for lån af lokaler.

Du kan se alle forrige afsnit af 'Det bedste af det billige' HER.