Kogemanden Thomas Alcayaga blindtester i denne uge en sand isklassiker, nemlig den sprøde, chokoladeovertrukne ispind, som alle supermarkedskæder tilbyder en variant af, og som de fleste nok kender fra ispindepioneren Magnum.

Naturligvis er der kun én »ægte« Magnum-ispind, som siden slutfirserne er blevet produceret af isfabrikken Frisko. Faktisk blev Magnum opfundet i Aarhus, men den er blevet så populær, at den i dag kan købes i det meste af verden.

Man kan idag købe Magnum-inspirerede ispinde i alle landets supermarkeder, og iblandt dem har Thomas Alcayaga fået til opgave at finde den bedste. Iblandt de billigere ispinde er der naturligvis den ægte Magnum-ispind, som koster to-tre gange så meget.

Efter seks ispinde kan Thomas Alcayaga gøre status. Af de billige var det især én variant af den populære ispind, der løb med sejren og fem ud af seks flotte stjerner, og så til en stykpris på kun fem kroner.

»Det er en stor, flot is med god, tyk chokolade. Hvis du er typen, der er glad for Magnum, så synes jeg, at den gør det rigtig godt,« udtaler Thomas om dagens vinder af 'Det bedste af det billige'.

Se, hvordan det gik til, i videoen i toppen af artiklen.

Thomas Alcayaga er madblogger og foodstylist samt indehaver af madbloggen Madet Mere.

Du kan se alle forrige afsnit af 'Det bedste af det billige' HER.