Kogemanden Thomas Alcayaga blindtester i denne uges 'Det bedste af det billige' olivenolie.

»Vi skal heldigvis ikke smøres ind i det, kun teste det,« siger Thomas Alcayaga og griner.



»Hvis jeg skulle sige, hvordan en god olivenolie smager, så er det en, der smager sådan lidt græsset og grønt og friskt.

»Den må gerne have en lille smule bitterhed, men ikke være besk.« Se hvilken olivenolie der vinder blindtesten i videoen over artiklen.

En billig olivenolie koster typisk mellem 20 og 35 kroner for en halv liter, og en dyr kan koste langt over 100 kroner.

Mens kogemanden Thomas Alcayaga blindtester de fem forskellige olivenolier, gemmer der sig dog også én dyr en mellem.



Da Thomas har blindsmagt alle produkter, er han i tvivl om, hvilken af to produkter der er den dyre olivenolie.



Olivenolie er en vegetabilsk olie, som er udvundet fra frugten fra oliventræet, der stammer fra Middelhavsområdet.

I middelhavslandene har den i generationer både været anset for at være sundhedsfremmende og indtaget en vigtig plads i kosten.

Olivenolie anvendes i mad, kosmetik og sæbe og anses for at være en sund diætolie, fordi den har et højt indhold af monoumættede fedtsyrer.

