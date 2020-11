Nu står julen for alvor for døren, og øldommer Carsten Berthelsen er klar til blindsmagning af billige julebryg.

»Julebryg er noget meget spændende noget. I gamle dage bryggede man altid ekstra stærkt øl om vinteren og endnu stærkere i anledningen af Kristi fødsel.«

Ugens test består af ikke mindre end 10 julebryg, som ligger på en pris fra fire til otte kroner eksklusive pant. Med i testen er også en enkelt dyrere julebryg fra Skovlyst, som blandt andet forhandles i Rema 1000 til 17 kroner eksklusive pant.

»Jeg leder efter en øl med en flot balance, som kan spille op til den gode, fede julemad,« lyder det fra Carsten Berthelsen, før testen går i gang.

Undervejs i testen viser det sig, at Carsten Berthelsens forestilling om den gode julebryg kan være svær at finde i det billige segment fra supermarkederne. Ud af de 10 billige julebryg var der kun én, som Carsten Berthelsen kunne give mere end to stjerner.

Vinderen af titlen 'Det bedste af det billige' blev til gengæld en af feltets ultimativt billigste, til kun seks kroner eksklusive pant for 50 cl.

»Den har en finere og mere præcis maltfornemmelse samt nogle gode, tørstslukkende kvaliteter. Det er en 'læsker' til en god pris.«

Carsten Berthelsen er international øldommer, foredragsholder og har skrevet 10 bøger om øl.

