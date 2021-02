Hvad nu hvis dit supermarked udvalgte den bedste hvidvin fra hylden til dig?

Dette er netop tilfældet i denne uges episode af 'Det bedste af det billige'.

Vi har bedt de fem store discountkæder i Danmark – Lidl, Aldi, Fakta, Netto og Rema 1000 – om at indsende deres bedste hvidvin fra deres sortiment til test. De eneste krav er, at vinen højst må koste 50 kroner og skal være i fast sortiment.

Fra venstre: Netto, Rema 1000, Fakta, Aldi, Lidl

Til at bedømme og smage disse forhåbentlig gode hvidvine har vi igen allieret os med vinanmelderen Tobias Liechti fra Winefactory.dk.

»Supermarkederne står selv på mål for de her vine, så jeg forventer at blive positivt overrasket,« udtaler Tobias Liechti, før testen får i gang.

Som sædvanlig udfordrer vi vores eksperter i 'Det bedste af det billige' ved at snige et markant dyrere produkt ind iblandt de billige. Hvidvinen, vi har valgt i denne test, er en Spier, Creative Block 2 fra 2019, der forhandles i Kvickly til hele 160 kroner.

Ud af seks hvidvine fandt Tobias Liechti kun én, som var værdig til en karakter over fire stjerner.

Dagens vinder modtog enorm ros og fem flotte stjerner for dens intense duft og smag. »Det stinker af Sauvignon Blanc, på den gode måde,« udbryder vinanmelderen begejstret.

Tak til vinbar og -butik VinVeto for lån af lokaler.

