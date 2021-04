I denne uges 'Det bedste af det billige' er turen nået til en særligt efterspurgt test af billig cola.

»Jeg tror generelt, at rigtig meget af smagen ligger i etiketten. I denne test kan vi dog kun bedømme ud fra, om det smager godt,« lyder det fra Thomas Alcayaga, før testen går i gang.

Ugens test består af fire colaer fra de danske discountsupermarkeder, der alle ligger på en literpris omkring tre kroner eksklusive pant.

Blandt de billige har vi som regel et eller flere dyrere produkter med i testen, og i dette tilfælde er det selvfølgelig de super kendte colabrands Coca-Cola og Pepsi, som begge ligger på en literpris omkring ti kroner eksklusive pant.

Se, hvordan det gik til, i videoen i toppen af artiklen.

»Jeg tror godt, at jeg kan smage, hvilken der er Coca-Cola. Pepsi ligger lidt under Coca-Colaen for mig, så den bliver nok lidt sværere at finde.«

Efter seks colaer af meget svingende kvalitet kunne Thomas Alcayaga ånde lettet op.

Med fire flotte stjerner kunne en billig cola kalde sig 'Det bedste af det billige'. Og det er endda til en særdeles overkommelig pris på 5,65 kroner eksklusive pant. For en flaske med to liter.

»Hvis du er typen, som synes, at Coca-Cola og Pepsi smager godt, så er den helt klart værd at prøve. Den har mange af de samme kvaliteter,« udtaler Thomas Alcayaga om dagens testvinder.

Thomas Alcayaga er foodstylist og youtuber samt indehaver af madbloggen Madet Mere.