»Universal Music har på et tidspunkt været ude ved os for at forklare om præmien, og om hvad der skal ske, hvis man vinder. Det kan jeg ikke huske noget som helst fra. Jeg tænkte, at det var ikke noget med mig at gøre.«

Fredag aften kunne 15-årige Solveig Mølle Lindelof kalde sig vinder af dette års 'X factor'. Noget hun ikke havde regnet med. Det fortalte hun, da hun gæstede B.T.'s Facebook Live.

»Jeg har nok været meget påvirket af bookmakernes vurdering af os deltagere. Der lå jeg i lang tid som nummer fire, og jeg troede derfor, at semifinalen ville blive endestationen for mig.«

På trods af den store anerkendelse og interesse, som sejren giver, skal Solveig ikke ud på Danmarks turné lige forløbeligt.

Det var slet ikke med i mine overvejelser, at jeg kunne gå hen at vinde det Solveig Mølle Lindelof, Vinder af 'X factor'

»Jeg er slet ikke klar til at have karriere lige nu. Jeg skal have snakket med Universal Music og lave en god aftale med dem. Jeg er ikke helt fastbesluttet på, hvad jeg vil i fremtiden.«

Hvorfor meldte du dig til 'X factor', hvis du ikke vil have en musikkarriere nu og her?

»Det var slet ikke med i mine overvejelser, at jeg kunne gå hen at vinde det. Da jeg meldte mig, regnede jeg ikke en gang med at komme med til 'Five Chairs Challenge'«.

Skal jeg forstå det sådan, at du muligvis er færdig med musik?

»Det skal du ikke regne med. Jeg synes, at det har været den fedeste oplevelse at være med. Jeg kunne ikke være mere lykkelig, end når jeg står på scenen, så på et tidspunkt vil jeg gerne gøre karriere inden for musikken. Bare ikke lige nu.«

Selvom de lange fremtidsudsigter ikke er soleklare for Solveig, er hun fuldt bevidst om, hvad den nære fremtid skal byde på.

»Der er lige noget skole, jeg skal indhente. Jeg har afgangseksaminer her til sommer, så når jeg lige har fordøjet, alt jeg lige har oplevet, er det skole og eksamener, jeg fokuserer på.«

Solveig skal på efterskole efter sommerferien, og så skal hun en tur til London for at have en session med Simon Cowell, der er ophavnsmand til X Factor-formatet. Derefter vil hun finde ud af, hvordan hendes pladekontrakt og hendes musikalske fremtid skal se ud, men der er ingen travlhed at spore hos den 15-årige vinder.