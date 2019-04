I årevis har Lars Løkke og Co trukket på skuldrene, når snakken faldt på folk, der er startet tidligt i livet på arbejdsmarkedet og som for manges vedkommende er noget slidte, når de kommer til pensionsalderen.

Løkke afskaffede efterlønnen fra Marienborgs bonede gulve. Arbejdstilsynet er blevet skåret fuldstændig i stykker.

I den her valgperiode har Løkke foreslået at hæve pensionsalderen yderligere sammen med LA og Konservative.

Hver eneste gang Lars Løkke har haft magten, er forholdene blevet dårligere.

Men nu her klokken ti minutter i valg, har Løkke pludselig sat alle spinfolkene i gang for at tale om nedslidte.

Eller nærmere: Han har sendt hele kavaleriet af sted for at forklare, at Socialdemokratiets forslag om ret til tidligere og værdig tilbagetrækning er helt forfærdeligt.

Arbejdsgiverne, Finansministeriet og Venstre-politikere tager hinanden i hånden og råber om kap om, hvad der er galt med Socialdemokratiets forslag.

Og bedyrer samtidig at Venstre skam gerne vil gøre noget for de nedslidte.

Senest har Kristian Jensens regnedrenge i Finansministeriet fundet ud af, at hvis man indfører en ret til tidligere tilbagetrækning for nedslidte, så vil folk skifte til brancher, hvor man bliver nedslidt.

Goddag mand, økseskaft.

Skulle raske akademikere så sidde og tænkte, at nu må jeg hellere lige prøve at finde et job på et slagteri eller som jord-og-betoner, for så kan jeg gå lidt tidligere på pension?

Det er selvfølgelig en ærlig sag, at Venstre ikke bryder sig om Socialdemokratiets forslag.

Og det er vel ikke så overraskende, at et parti, der for kort tid siden foreslog en højere pensionsalder er imod at sænke pensionsalderen for nedslidte.

Men er det egentlig for meget forlangt, at Venstre fortæller, hvad de selv vil? Det er jo så frygtelig nemt at sidde og sige, at det, alle de andre foreslår, er helt forfærdeligt.

Det bliver straks sværere, når man skal fortælle, hvad man selv vil.

I Socialdemokratiet har vi lagt vores plan frem. Vi har afsat tre milliarder kroner til, at de, der er begyndt tidligst på arbejdsmarkedet, og som er mest slidte, kan gå tidligere på pension.

Løser det alle problemer? Nej. Er der ting, vi skal have afklaret med arbejdsmarkedets parter, hvis vi får regeringsmagten? Ja.

Men det er da i det mindste et forslag og et løfte om, at mens reformer i årevis har betydet forringelser af vilkårene for lønmodtagerne, så vil en socialdemokratisk regering gøre det modsatte. Forbedre den sociale sikkerhed for de danskere, der har taget den største tørn.