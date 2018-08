1. august er lidt af en mærkedag i kampen for dansk kultur og danske værdier. Her træder loven, der langt om længe forbyder brugen af den kvindeundertrykkende, islamiske burka og niqab, i kraft. Den form for heldækkende beklædning, der har til formål at tildække kvinder og opdele folk i rene og urene, værdige og uværdige individer, har intet at gøre i Danmark. Og nu bliver det langt om længe forbudt. Det er fremragende - men i Dansk Folkeparti vil vi også ved lov indføre et forbud mod hovedtørklæde i folkeskolen.

Det har været en hård kamp at nå hertil. Det er en sag, som DF har kæmpet for i årevis, og hvor modstanden blandt de andre partier i Folketinget undervejs har været stor. Men nu har fornuften heldigvis langt om længe sejret, og et flertal i Folketinget har indset, at det er rigtigt og nødvendigt med et forbud. Herfra skal lyde en stor og hjertelig tak!

Fakta Sådan får du debatindlæg i B.T. Du er velkommen til at sende et indlæg til B.T. Skriv til: btdebat@bt.dk Længde: Mellem 1.500 og 3.600 tegn inklusive mellemrum. Alle indlæg skal forsynes med navn, adresse og titel og meget gerne et portrætfoto vedhæftet e-mailen som jpg-fil. Vi forbeholder os ret til at redigere indlæg.

Nu er det naturligvis vigtigt at sikre, at forbuddet så rent faktisk bliver håndhævet, og der bliver grebet ind over for de, der fortsat måtte iklæde sig disse beklædningsgenstande i strid med loven. Der vil utvivlsomt være en lang række personer, der kunne tænke sig at provokere og udfordre forbuddet på forskellig vis.

Hvad enten utilfredsheden med loven skyldes islamistisk modvilje mod demokratiet og de danske værdier eller politisk korrekthed, så skal de ikke få held med at undergrave vores demokratiske love. Det SKAL være slut med burka og niqab i Danmark.

Folkeskolelærere og elever bør ganske enkelt ikke bære religiøs hovedbeklædning

Derfor skal der herfra lyde en meget klar opfordring til justitsminister Søren Pape Poulsen om at sikre, at ordensmagten gør, hvad der skal til, for at sikre, at Folketingets beslutning om at forbyde brugen af blandt andet burka og niqab også realiseres. Her i landet er det nemlig folkets valgte repræsentanter i Folketinget, der fastlægger reglerne, og ikke en flok islamistiske tosser og politisk korrekte brokhoveder.

Og så er det selvfølgelig også værd at pointere, at for DF slutter kampen for de danske værdier og imod islamiseringen af det offentlige rum ikke her. Der er – desværre – nok at tage fat på. Jeg synes, at et helt oplagt sted at tage fat vil være i folkeskolen.

Bør hovedtørklæde være forbudt i folkeskoler?

For mig at se bør vores fælles folkeskole være helt fri for religiøs hovedbeklædning. Her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på det muslimske tørklæde. Folkeskolelærere og elever bør ganske enkelt ikke bære religiøs hovedbeklædning - det vil vi i DF forbyde ved lov.

Det sender et helt forkert signal, hvis læreren er iført religiøs hovedbeklædning, eksempelvis i form af et muslimsk tørklæde. For mig signalerer det en hel masse, som slet ikke hører hjemme i folkeskolen: Opdelingen i rene og urene, manglende ligeværd mellem mænd og kvinder, islams fortrinsret over samfundets demokratiske spilleregler etc.

Og for eleverne bør folkeskolen være et frirum fra muslimske miljøers krav om at tilpasse sig værdier, som er uforenelige med danske værdier. Skolepiger kommer i skolen for at lære og blive en del af det danske fællesskab. Tørklædet modvirker dette. Derfor bør folkeskolen være et fristed, hvor religiøs hovedbeklædning ikke er tilladt, og det er vores næste vigtige kamp.