Hvorfor lykkes det for ham, når det aldrig lykkes for mig? Hvorfor er det så legende let for de andre?

Det kan være en meget stor psykologisk barriere, hvis man har tendens til at bebrejde sig selv, blive misundelig på andre eller miste troen på egne evner.

Som psykolog er min erfaring, at mange flere mennesker, end man lige skulle tro, er plaget af overdreven selvkritik, lavt selvværd eller manglende selvtillid – det er bare noget, man ikke taler så højt om.

Det hænger typisk sammen med den måde, vi sammenligner os selv med andre mennesker. Vi glemmer nuancerne og ser ofte kun, hvordan de andres præstationer og resultater er helt overvældende imponerende på overfladen.

Det er naturligt nok, at vi sammenligner os med, hvad andre mennesker har opnået. Men vi kan komme til at fokusere så meget på resultaterne, at vi glemmer alle mellemregningerne.

Hvis man begynder at føle sig dummere, dårligere eller mindre værd, når man ser på succesfulde mennesker, så handler det ofte om, at man ikke får hele historien med. Man tænker ikke over, at der som regel ligger benhårdt arbejde bag ved enhver imponerende præstation.

Og når det kommer til stykket, er det hårde slid og slæb ikke nødvendigvis noget, man selv ønsker at ofre.

Vi glemmer tit at tale om processen. Hvis nogen præsenterer et flot cv og en imponerende karriere, tænker vi ikke som det første, at vedkommende har kæmpet hårdt og brugt exceptionelt meget tid på at nå målet.

Succeshistorien står og stråler for sig selv, uden at man ser sliddet og afkaldene. Alle de gange, hvor der er blevet sagt nej til sjov og ballade, og de dage, hvor der er blevet arbejdet til besvimelsesgrænsen.

De sociale medier forstærker tendensen til at fokusere på overfladen. Vi ved godt et eller andet sted, at det først er billede nummer 78, der var godt nok til at blive postet.

Men når vi tager en skøjtetur hen over profilerne og ser på alle succeshistorierne, så er det nærmest umuligt at have blik for alt det arbejde, der ligger bag ved de polerede facader og alle bedrifterne.

Vi ser kun toppen af isbjerget – og hvis man glemmer alt det, der ligger nedenunder, kan det føre til, at man begynder at føle sig dårligere og mindre værd. Det kan være fint nok, at vi sammenligner os med hinanden, men det er vigtigt at være opmærksom på, hvad det er, man sammenligner sig med.

Sammenligningskulturen går over gevind, når vi mister blikket for den proces, som folk har været igennem for at nå deres mål. Det er farligt, når det påvirker, hvor meget vi synes, vi selv er værd.

Når man kun sammenligner sig med toppen af isbjerget, kan man let komme til at banke sig selv i hovedet med, at man ikke er god nok. Burde vi ikke hellere sammenligne vores processer frem for vores resultater?

Hvis man blindt misunder de slanke og muskuløse mennesker i fitnesscenteret, så er det nok, fordi man har glemt mellemregningen: For at blive lige så slank som dem skal du bruge mange timer hver dag på at træne.

Du skal gennemtænke og planlægge alle dine måltider. Og du skal konstant tænke på, hvordan du ser ud. Har du lyst til det? Resultatet kommer ikke uden processen. Er du misundelig på processen?

Måske burde vi være bedre til at fortælle historien om de ofre, vi gør undervejs. Talent er ikke en medfødt gave, som nogen er så heldige at have fået. Om du så har talent for politik, kagebagning eller musik, så er det ingenting uden et enormt bagvedliggende arbejde.

Som psykolog har jeg ofte set, hvordan det kan medføre store frustrationer, hvis man fokuserer på resultatet, når man sammenligner sig med andre. Det kan give et forvrænget billede af virkeligheden, og man kan komme til at tale sig selv helt ned i et sort hul.

Man opnår ikke særlig meget, hvis man fokuserer på resultatet. Det bedste, man kan lære sig selv, er at blive god til processen: Bliv ved med at kæmpe, bliv god til at rejse dig efter et nederlag og bevar optimismen selv på grå og triste dage. Succesen skal nok komme af sig selv – hvis du holder fokus på processen.

