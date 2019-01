Når 3000 mennesker mister deres job, er det begrædeligt og langt vigtigere end at nogen har mistet et gavekort.

Men fundamentalt set bør vi fejre, at legetøjskæden Fætter BR nu er død - i hvert fald i sin gamle form.

Ikke fordi der noget godt i, at nogen taber penge eller miste deres job, men fordi Fætter BR blev testet og ganske enkelt blev fundet for let. Det er vilkårene i en fri markedsøkonomi.

Vi er rige netop fordi, vi lever i en (forholdsvis) fri markedsøkonomi, hvor virksomheder, der ikke er lønsomme, dør.

Det er det, som den østrigske økonom Joseph Schumpeter i 1942 definerede som 'kreativ destruktion.' Altså at virksomheder, der ikke længere er profitable lukker og frigiver kapital og arbejdskraft til nye spillere i markedet. Denne mekanisme sikrer en langsigtet sund økonomi.

Lars Christensen, chefredaktør for Euroinvestor Vis mere Lars Christensen, chefredaktør for Euroinvestor

Lyt til Euroinvestors ugentlige podcast 'Lars Christensens Verden' her. Her kan du få alt at vide om aktiemarkedet.

Markedsøkonomien er kundernes diktatur. Det betyder, at virksomheder der ikke lever op til kundernes ønsker og behov i bedste Robinson-stil vil blive stemt hjem. Det er det, der skete for BR. Fætter måtte forlade øen.

BR havde store udfordringer med at følge med digitaliseringen og andre tendenser, hvorfor deres konkurrenter nu får lov til at være vores foretrukne leverandører, når der skal købes legetøj og gaver til børn og børnebørn.

Vi kan begræde, at et nationalt klenodie er dødt (i sin gamle form), men det er os selv som forbrugere, der har svunget øksen over BR.

Fætter BR er død, fordi vi forbrugere ikke synes, BR’s produkter var gode nok til prisen.

Fundamentalt set bør vi fejre, at legetøjskæden Fætter BR nu er død

Og lad det så være en lektie til andre virksomheder, der ikke formår at tilpasse sig forbrugernes behov. De bør udsættes for samme pres og konkurrence fra andre virksomheder, der vil levere det, som kunderne vil have.

Død over de beskyttede mastondonter. Længe leve forbrugernes diktatur!