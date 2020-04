Hvis en enkelt gruppe ikke lider nød under coronakrisen, må det være de konsulenter, der spammer min indbakke i Aula (det nye forældreintra), samt de hoveder, der er kommet frem til disse 11 såkaldte trivsels- og mentale sundhedsråd.



Prøv at få sovet og hold en normal døgnrytme

Ja, den er fandeme god med jer. Når man er alene med børn hver anden uge, så er det bare om at få sovet længe, når man kan! Heldigvis var jeg i New York lige inden lockdown og fik håndkøbt 90 stk. Melatonin.



Spis sundt og varieret

Lidt svært, for hver gang man indrømmer at have sat sine ben i et supermarked, bliver man jo svinet til. Og nemlig.com leverer kun en uge frem. Næ, jeg har besluttet at støtte de lokale restaurationer ved at købe takeaway hver dag, og det koster så mange kilo, at jeg begynder at tro, at det ikke bliver corona-epidemien, der smadrer sundhedsvæsenet, men fedmeepidemien.



Hold dig fysisk aktiv

Hvordan i alverden skal jeg gøre det, når jeg bor i en lille lejlighed, og folk vitterlig råber efter andre på gaden, hvis de formaster sig til at løbe eller gå en lille tur? Eller som da min veninde blev skældt ud, fordi hun nøs på gaden. Vi tror, råbehovedet fik en lille orgasme af det. Galskaben udenfor gør dog lockdown nemmere indenfor.



Hold dig mentalt aktiv

Med Netfix, HBO, AppleTv, GoogleTv og TV 2 Play.



Skab struktur i hverdagen

Indtil videre er strukturen at sove de ulige uger og høre på virkelig lange historier den anden. Børn er bare dårlige fortællere og arbejder hverken med relevans eller nyhedstrekant. Således hørte jeg tirsdag min søn fortælle om sin afføring i noget, der mindede om en halv time.



Husk på, at du gør en forskel

Jeg kan gøre en forskel for mine børn. Ved at grine med dem, sove med dem, få deres lille hverdag til at glide. I andre kan få fred på ved at lege adfærdsbetjente på Facebook.



Hold kontakt med omverdenen – gør noget sammen på afstand

Jeg er allerede dybt afhængig af sociale medier. Familieterapeuten Lola og kolleger får nok at se til, efter denne virus er drevet over.



Accepter, at krisen kan være en belastning for dine nære relationer

Ja tak, for ikke at tale om en selv. Kæmpe belastning, når man er ekstrovert. Men endnu større belastning at gå konkurs, miste sit job, se sit livsværk forsvinde.



Slap af, og tag en pause fra bekymringerne indimellem

Nemt at sige, hvis man lever af at finde på de her 11 råd… Vi andre prøver med onani og mad.



Bebrejd ikke dig selv eller andre for at blive smittet med corona

Det kunne jeg ved gud heller ikke drømme om.



Pas på dig selv

Og det må du virkelig også.