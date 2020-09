Smittetallet for corona er stigende.

Hver dag bringer nye rekorder. Torsdag steg antallet af smittede med 559 danskere og 17 flere indlagte på hospitalerne. Dermed er tallene højere end i marts og april.

Det er primært de unge mellem 20 og 29 år, der bliver smittede, hvor det tidligere var ældre over 60 år. Det er særligt i hovedstadsområdet, smitten hærger, med bæltet af omegnskommuner som de hårdest ramte. Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Rødovre er de fire kommuner, der topper listen, og myndighederne har særdeles vanskeligt ved at bringe smitten ned i disse områder. Det er tydeligt, at strategien for de kommuner ikke virker, for de har i en lang periode domineret toplisten.

Et afgørende element i bekæmpelsen af covid-19 er muligheden for at teste så mange som muligt. Efter en meget sløv start i den første fase er antallet af testcentre skruet voldsomt i vejret. De hvide telte er skudt op som paddehatte overalt i landet, og der testes mellem 25.000 og 30.000 på dagligt plan – betydeligt mere end i marts og april, og derfor har vi også flere smittede.

Alle kan i dag få foretaget en test, uanset om der er symptomer eller ej. Det er en tryghedsskabende foranstaltning. Alligevel må man konstatere, at der er noget, der halter i hele testberedskabet.

Ventetiderne er for lange.

Der findes i dag ikke et centralt overblik over ventetiden i de forskellige regioner. Der er heller ikke et overblik inden for hver region. I hovedstaden tager det mellem en til tre dage for at få en testtid via coronaprover.dk. Derefter kommer en ventetid på prøvesvaret, der er garanteret inden for 24 til 48 timer.

Der kan altså gå mellem to til fem dage, fra man har en mistanke, til der kommer et svar. Det kan lyde som en forholdsvis hurtig og acceptabel reaktionstid. Men det er det ikke. Man skal tænke på, at de fleste i denne fase enten er sendt hjem eller selv har valgt at isolere sig. Ventetiden koster – både psykisk og økonomisk. Har man børn, der skal testes, er man nødsaget til at holde dem hjemme.

B.T. er bekendt med forældre, der er holdt op med at teste deres børn, fordi ventetiden er for lang. De holder børnene hjemme, for det er lige så hurtigt som en test. Det er ikke meningen.

I øjeblikket opruster regionerne på testkapaciteten. I Region Midtjylland opretter man nu syv nye centre, og i Region Hovedstaden investerer man hundredvis af millioner i at løfte testkapaciteten.

Det er glimrende og nødvendigt. Kapaciteten bliver spredt i Midtjylland, så man ikke skal køre rundt for at finde et testcenter. Der skal være lige adgang for alle i hele landet. Man er nødsaget til at blive skarpere på ventetiden, før man testes. Det er nødvendigt med et centralt og åbent overblik over ventetiden på de forskellige testcentre. På den måde kan danskerne selv vurdere, om de vil investere tid og kørsel i at benytte det hurtigste testtelt. Det optimale vil være direkte adgang fra gaden, men er nok urealistisk. Svartiden skal også bringes dramatisk ned fra de 24 til 48 timer, så smittesporingen kan begynde med det samme.

Det er smittesporingen, der virkelig begrænser udbredelsen. Den kan alle tage del i, men det kræver, at ventetiden reduceres dramatisk.