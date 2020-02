Forleden døde Kirk Douglas, 103 år gammel, der efterlader sig sin 100-årige kone, Anne Buydens. De to havde været gift i 69 år, og hvis ikke det giver anledning til endnu en gang at slå et slag for parforholdet og dets fortræffeligheder, så ved jeg ikke, hvad gør.

I 1938 påbegyndte Harvard University at følge 268 mandlige elever med det formål at afklare, hvilke faktorer der var afgørende for at få et langt og lykkeligt liv. I løbet af årene udvidede undersøgelsen sig til at inkludere mange flere - også kvinder - og næsten 80 år senere udkom de med det entydige svar: Et godt parforhold er vejen til et langt, sundt og lykkeligt liv.

Hvis du nu sidder og tænker 'fuck jeg er single, hvad fanden gør jeg?', så fortvivl ej, for det er nok aldrig for sent.

For nogle år siden, da Kirk Douglas var 98 år gammel, udgav han bogen 'Life Could Be Verse', en bog med reflektioner omkring kærlighed, tab og det, som virkelig betyder noget. I bogen finder du dette lille digt:

Romantik begynder, når du er 80, og jeg burde vide det, for jeg lever med en pige, som vil påstå dette Kirk Douglas

Ifølge Harvard-undersøgelsen handler det ikke så meget om at komme godt fra start. Du kan sagtens rode lidt rundt i starten af livet, så længe du når det midtvejs. Det var nemlig dem, som var mest tilfredse med deres parforhold i halvtredserne, der også var de absolut sundeste og gladeste, når de nåede 80.

Anne Buydens var ikke Kirks Douglas' første kærlighed. Han fik to børn med sin første kone, Diana Dill, hvor Michael Douglas var en af dem. Det var først, da de blev skilt, at han mødte Anne Buydens.

Og her var det ikke kærlighed ved første blik. Anne Buydens, der var filmproducer, var ikke spor interesseret og skulle efter sigende have sagt: »Jeg vil hellere hjem alene og spise røræg,« da datidens største Hollywood-navn inviterede hende ud første gang.

Det betød, at de startede deres forhold som kollegaer. Kirk Douglas har udtalt, at hun var den vanskeligste kvinde, han havde mødt, og at han først vandt hende over, da han holdt op med at tale om sig selv og begyndte at lytte til, hvad hun sagde. Et udemærket fif, som mange nok kunne lære noget af.

Kirk Douglas og hans kone Anne Buydens hygger sig sammen til en Tenniskamp i 2007

Hvis du nu tænker 'shit, jeg er godt nok i et parforhold, men vi skændes hele tiden', så fortvivl ej heller. Ifølge Harvard-undersøgelsen må man nemlig godt skændes. Det, som er vigtigt, er, at man kan regne med hinanden, når livet byder på modgang.

Også her er Kirk Douglas og Anne Buydens et rigtigt godt eksempel på, at kærlighed kan overvinde alt, for deres liv var bestemt ikke kun en dans på roser.

Da de mødtes, var Kirk Douglas trods sin berømmelse i store økonomiske vanskeligheder, og her var det Anne Buydens, som brugte sine forretningskompetencer til at få rettet op på dette. Senere bød livet på store udfordringer. De miste deres yngste søn, Eric, til alkohol og stoffer, Kirk Douglas gennemgik blodpropper, og Anne Buydens fik brystkræft. Men de holdt sammen.

Den store undersøglese fra Harvard kunne konkludererde, at selvom det var vigtigt at passe på kroppen, leve sundt og undgå alkohol og cigaretter, så var det evnen til at kunne håndtere livets op- og nedture samt evnen til at indgå tætte relationer og være i et stabilt ægteskab, som var det allervigtigste i forhold til at få et langt og godt liv.

Og Kirk Douglas og Anne Buydens' kærlighed og lange liv må være det bedste forsvar for den teori.