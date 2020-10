»Vi hedder Veganerpartiet og ikke Veganerpolitiet.«

Da den politiske leder af Veganerpartiet, Henrik Vindfeldt, var på besøg i B.T. Live på Facebook, kom han med en overraskende udmelding. Han vil nemlig ikke forbyde kød, salg af kød eller køb af kød.

»At forbyde kød er ikke en del af vores politik. Jeg kommer fra det borgerlige Danmark. Folk skal have lov til at gøre, hvad de vil. Men vi skal have minimumsstandarder for, hvordan vi behandler hinanden, dyrene og naturen. Og jeg vil hæve standarden for dyrene og naturen,« sagde han.

Derfor vil Veganerpartiet gradvist afvikle det konventionelle landbrug ved at hæve standarderne for dyrevelfærd og give grisene dobbelt så plads og arbejde for, at 40 procent af det danske landskab frigøres til natur.

Kunne du finde på at stemme på Veganerpartiet til næste folketingsvalg?

»Danmark er verdens største producent af kød per indbygger. Det skal vi ikke være,« sagde Henrik Vindfeldt.

»Når de opgaver er løst, er det lige før, at jeg vil love, at jeg er færdig i dansk politik,« tilføjede han bagefter.

Det er dog ikke alle partiets politiske standpunkter, der er klar til at se dagens lys.

For selv om mange af B.T.s seere spurgte ind til partiets politik på andre områder end dyrevelfærd, så må man væbne sig med tålmodighed, for partiprogrammet bliver først offentliggjort løbende hen over efteråret.

Veganerpartiets holdninger indenfor forskellige politiske områder. Der er sat en 'timer' på offentliggørelsen af de forskellige fokusområder. FOTO: Screenshot fra Veganerpartiets hjemmeside Vis mere Veganerpartiets holdninger indenfor forskellige politiske områder. Der er sat en 'timer' på offentliggørelsen af de forskellige fokusområder. FOTO: Screenshot fra Veganerpartiets hjemmeside

Man må for eksempel vente frem til 10. november for at få det sidste punkt på Veganerpartiets dagsorden, og det er langtfra alle de generelle politiske områder, der er dækket på partiets hjemmeside.

I kommer til at sidde i nogle partilederrunder i forbindelse med næste folketingsvalg, hvor der vil være noget om flygtninge, hospitalsvæsenet, ældrepleje. Hvad mener I for eksempel om flygtningepolitik?

»En eller anden dag skal vi sidde og trykke på en knap i Folketingssalen. Der kommer også til at være gange, hvor det ikke handler om de emner, der er grunden til, at jeg har engageret mig i politik. Men jeg er ikke gået ind i politik for at få en masse magt, så en beslutning om flygtningepolitik er vores vælgere nødt til at tage,« sagde Henrik Vindfeldt.

Kan du placere jer på den økonomiske højre-venstreskala?

»Jeg kan ikke placere vores vælgere endnu. Jeg er nødt til at lære vores vælgere bedre at kende.«

Men de ved jo ikke, om de skal stemme på jer, hvis de ikke ved, hvad I mener?

»Jo jo, for vi vil revolutionere landbrugspolitikken, men vi vil ikke revolutionere skattepolitikken. Vi er glade for Danmark, det danske demokrati og de danske institutioner. Men når det kommer til, at vi er den største producent af kød per indbygger, har vi gjort det dårligst i verden.«

Hvem vil I pege på som statsminister?

»Da vi er et miljø-, klima-, og dyrepolitisk parti, havde vi indtil for ganske nyligt peget på Mette Frederiksen for at få løst det her problem, men nu er det åbent,« svarede Henrik Vindfeldt og fortsatte:

»For regeringen holdt Arne-pressemødet på Nordeuropas største slagteri, som jo ikke lige er mit ynglingssted.«