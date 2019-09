Vi drikker mindre mælk i Danmark, og det gør dyrerettighedsaktivist, Ulrik Myrtue, glad.

»Mange tænker, at køer bare producerer mælk. Det gjorde jeg også før i tiden. Men der er en del ting i mælkeproduktionen, der gør, at det ikke er fedt for køerne.«

Sådan indledte han onsdag debatten i B.T. Live. Ulrik Myrtue er vokset op med frikadeller og lasagne og drak en liter mælk om dagen. I dag er han aktivist i Vegan Change.

»Da jeg blev præsenteret for tankerne om dyrerettigheder, blev jeg ramt. For jeg er en stor dyreven, så jeg blev nødt til at blive veganer for at leve op til dem.«

Der er ingen pattedyr, der har behov for mælk fra en anden art.

På særligt ét punkt er Ulrik Myrtue stærkt kritisk:

»Man tager kalvene fra køerne tre til fire gange i deres liv 12-24 timer efter fødslen, efter de er blevet gjort gravide med kunstig inseminering. Det synes jeg, er synd, for både kalv og ko lider afsavn,« fortsatte han og pegede på et omdiskuteret punkt, når det kommer til mælkeproduktionen.

For hos Mejeriforeningen og Landbrug og Fødevarer lyder argumentet, at det netop er af hensyn til ko og kalv, at adskillelsen sker så hurtigt efter fødslen. For jo længere tid en ko og en kalv har sammen, desto stærkere bliver de sociale bånd mellem koen og kalven.

'Når kalven har diet første gang, vil koen i naturen ofte forlade kalven for at søge føde og vand, og kalven vil efterlades alene i længere perioder. Efter at kalven er blevet introduceret til flokken, vil den hurtigt begynde at tilbringe mere tid med sine jævnaldrende end med koen. På samme måde sørges der i stalden for, at kalven efter de første par uger bliver sat sammen med jævnaldrende, så den kan udøve sin sociale adfærd', fremgår det af de to organisationers portal, mejeri.dk.

Vil du droppe mælken for dyrenes skyld?

Desuden er det i overensstemmelse med lovgivningen, når adskillelsen sker 12-24 timer efter fødslen.

Det ændrer dog ikke ved Ulrik Myrtues ståsted.

»Det er en lidt dårlig erstatning, når kalven gerne vil have mælk fra dens mor, men bliver taget væk få timer efter fødslen,« forklarede han.

Det udløste en række spørgsmål fra debatredaktør Sanne Fahnøe:

Men køer er jo ikke mennesker?

»Nej, de er ikke mennesker. Men de fleste af os er enige om, at det kan være synd for en hund, hvis den bliver udsat for lidelse. Og helvede bryder løs, hvis folk drukner killinger. Så vi kan godt anerkende, at kæledyr har følelser. Men det er svært, når der er tale om dyr i landbruget,« svarede Ulrik Myrtue.

Men Fødevarestyrelsen anbefaler at drikke mælk?

»Der er ingen pattedyr, der har behov for mælk fra en anden art.«

Heller ikke økologisk mælk går an, mener Ulrik Myrtue, for her bliver kalvene stadig fjernet fra koen 24 timer efter fødslen.

»Så du holder fast i at forbruge det, selv om du ikke har behov for det. Så det kan ikke retfærdiggøres.«

Blandt forskere er der uenighed om, i hvor stor grad det påvirker køerne at blive adskilt fra deres kalve.

»Det er en behandling, som jeg ikke ville lade mig slå ud af, at vi giver køerne,« har Tobias Wang, der er professor i zoofysiologi, bl.a. tidligere sagt til TV2 Østjylland.

»Der er ingen tvivl om, at en ko, der lige har kælvet, er stærkt knyttet til sin kalv, og kalven er stærkt tilknyttet til sin mor. Der vil der være følelser af tab, angst og afsavn, når man skiller dem ad,« har professor i bioetik ved Københavns Universitet Peter Sandøe sagt til DR.

Læs mere om Fødevarestyrelsens anbefalinger her.