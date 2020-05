»Hvad er det, du har læst, siden du ser sådan ud?«

Rollerne som spørger og svarer blev for et øjeblik skiftet ud, da Özlem Cekic torsdag deltog i live-debat på Facebook med B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe.

Det var en alvorlig sag, der var udgangspunkt for udsendelsen, da tidligere folketingspolitiker og nuværende generalsekretær for organisationen Brobyggerne var udsat for en chokerende oplevelse.

Sidste uge holdt Brobyggerne nemlig en online ramadanmiddag med flere hundrede deltagere via platformen Zoom, som blev brutalt afbrudt af en voldtægtsvideo, hvor offeret er et barn.

Så mange mennesker, inklusive børn, der blev vidne til det her had Özlem Cekic

En oplevelse, som har rystet Özlem Cekic og de mange hundrede deltagere, som i nogle tilfælde sad med deres børn og spiste med, hvor også udlændingeminister Mattias Tesfaye deltog og holdt oplæg.

»Der er ikke noget, der er værre end det her. Det er en måde at ødelægge det på på den mest brutale og grusomme måde,« fortalte Özlem Cekic blandt andet.

Flere af B.T.s følgere bakkede hende op. Men undervejs blev hun også kaldt diverse ukvemsord, som vært Sanne Fahnøe som undtagelse læste op af undervejs på opfordring af Özlem Cekic.

»Hvis man skal gøre noget ved det, må vi anerkende, det eksisterer, og hvilken retorik der findes nogle steder. Vi må tale om det for at rykke holdninger,« sagde hun og fortsatte:

Jeg peger normalt aldrig fingre ad vores brugere Sanne Fahnøe, debatredaktør

»Normalt er det kun mig, der læser de hadefulde beskeder, jeg modtager. Men det, der gjorde så ondt på mig, var, at under ramadanmiddagen var det så mange mennesker, inklusive børn, der blev vidne til det her had,« sagde Özlem Cekic.

'Røvirritende kælling,' skrev Ken Jakobsen.

'Du er velkommen til at flytte fra Danmark,' skrev Britta Thomsen.

'Hold den næste ramadanmiddag i Tyrkiet,' skrev Jørgen Langhoff.

'Muslimer bliver gift med mindreårige, så de er jo ikke bedre selv,' skrev Kim Lund Jensen.

Sådan lød et par af kommentarerne. Men en enkelt tog for alvor pippet fra Sanne Fahnøe, som sad og måbede, da hun først læste kommentaren, inden hun skulle til at læse den højt.

Det opdagede Özlem Cekic, der ellers var midt i en sætning, og spurgte, hvad der dog var i vejen.

Kommentaren fra Hanne Skov lød:

'Første gang, en børnepornofilm er blevet brugt fornuftigt. Det helt rigtige sted at servere det for de selvfede og selvgode, der jo bare lukker øjnene og accepterer barnebrude. Den, der tier, samtykker. Håber, filmen kan redde bare én barnebrud.'

»Det er så dræbende for demokratiet, hvis vi kan forsvare seksuelt misbrug af børn. Sådan betragter jeg kommentaren,« lød Özlems Cekic' reaktion blandt andet.

»Jeg kan blive lidt rystet over, man kan kalde seksuelt misbrug af et barn fornuftigt.«

Sanne Fahnøe var ligeledes rystet.

»Jeg peger normalt aldrig fingre af vores brugere, ingen holdninger er under normale omstændigheder rigtige eller forkerte i debatten. Men den her går langt over grænsen.«

»Der var altså et par kommentarer, som kom bag på mig. Jeg synes, det var chokerende.«