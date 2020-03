»Snotforkælede studerende.«

Venstres Jan E. Jørgensen er ikke begejstret for Jens Philip Yazdani, der vil have fordoblet SU'en.

Politikeren langer hårdt ud efter ham på Facebook, hvor han skriver:

»Kan du huske, dengang Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti ikke ville sige, at Jens Philip Yazdani var dansk? Det er han – i den grad. Hvor ellers finder man så privilegieblinde og snotforkælede studerende? Gratis uddannelse og SU er ikke nok, SU'en skal simpelthen fordobles, hvis det står til ham – det gør det så heldigvis ikke!«

Det er mærkeligt, at vi har indrettet et samfund, hvor man er fattig, mens man er ung, og når du er gammel Jens Philip Yazdani

Jens Philip Yazdani blev for alvor kendt som debattør, da den dengang 18-årige elevrådsformand i 2016 deltog i 'Debatten' på DR2, hvor Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti satte spørgsmålstegn ved hans danskhed.

I dag studerer 21-årige Yazdani mellemøststudier på Københavns Universitet og arbejder som studievært på Radio4.

Han har igen trukket overskrifter med et forslag bragt i Jyllands-Posten om at fordoble SU'en. Her skriver han, at 11.804 studerende mellem 18 og 30 år lever under den af FN-fastsatte relative fattigdomsgrænse.

Og det har nu fået Jan E. Jørgensen til at rase.

Jens Philip Yazdani svarede onsdag for sig i B.T. Live.

»Jan E. Jørgensen er vist uddannet jurist. Min kæreste, som er nyuddannet sygeplejerske, kommer til at tjene mindre end en jurist, som med fem års anciennitet tjener i gennemsnit 87.000 kroner i København. Hvis man taler privilegieblindhed, når man snakker fattigdom, gælder det de jurister, som siger til mig, at jeg er det,« sagde han med henvisning til Djøf Advokats lønstatistik. Ifølge den er månedslønnen på 87.283 kroner i gennemsnit for en advokat med mindst fem års anciennitet på et advokatkontor i Storkøbenhavn.

Men de har jo også levet på fattigdomsgrænsen, da de læste, og tjener 87.000 nu.

»Hvorfor behøvede de det? Det kunne de jo ikke betale husleje med dengang. Det er mærkeligt, at vi har indrettet et samfund, hvor man er fattig, mens man er ung, og når du er gammel. Og så kan du have råd til en dyr BMW og en masse dyr rødvin, når du er 'voksen'. Lad os fordele det mere ligeligt, så du ikke behøver være fattig på noget tidspunkt.«

Skal vi fordoble SU'en?

SU-raten i Danmark er det dobbelte i forhold til den i Sverige. Og du kan få et favorabelt studielån. Er vi ikke heldige?

»Jeg er fantastisk glad for, at jeg er studerende i Danmark. Vi har nok et af verdens bedste systemer. Men det betyder ikke, at det ikke kan blive bedre. Vi skal ikke som samfund sige, at man skal tvinges til enten at gældsætte sig selv eller have en 50-timers arbejdsuge, hvis man ønsker at have en levestandard på et minimum.«

»Vi er et af verdens rigeste lande, og det kan ikke passe, at nogen i Danmark behøver at leve i noget, der med økonomiske termer kaldes fattigdom. Det gælder børnefattigdom, kontanthjælpsmodtagere, pensionister og studerende.«

Hvor skal pengene komme fra?

»Når jeg er færdiguddannet og forhåbentlig kommer til at tjene okay, vil jeg godt betale mere i skat på det tidspunkt for at sikre, at andre unge i fremtiden ikke skal leve med så få penge, som det er tilfældet i dag. Så skatten kunne godt blive sat op for folk, der er færdiguddannede, har arbejde og tjener penge. Det kunne også hænge sammen med uddannelsesniveauet, så det er folk, der har haft glæde af deres uddannelse, der er med til at betale tilbage.«