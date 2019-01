Med mere end 125.000 millioner registrerede spillere på verdensplan er spillet Fortnite er et af verdens mest populære online gaming-spil.

Populariteten vil tilsyneladende ingen ende tage, men der begynder også at dukke nogle andre tal op, som måske er knap så flatterende. Nemlig skilsmissetal.

I England er mere end 200 skilsmisser nu registreret med årsagen Fortnite.

Avs.

Oplever du, at du selv eller din partner har afhængigheds-adfærd, skal du reagere på det med det samme

Men er det reelt Fortnite, der er årsagen, eller er det noget helt andet?

Afhængigheder af forskellige slags har altid været en stor årsag til skilsmisser, og i takt med at online spil er blevet mere tilgængelige, er afhængigheden af disse øget.

Men er der tale om en afhængighed, blot fordi man elsker et bestemt spil?

Nej! Selvfølgelig er der ikke det – for at tale om afhængighed skal der helt andre ting i spil. F.eks. at man ikke KAN lade være, eller at man begynder at lyve om sit forbrug. Når ens vilje og beslutsomhed ikke længere er nok til at stoppe eller skære ned, så skal alarmklokkerne i den grad begynde at ringe!

Oplever du, at du selv eller din partner har afhængigheds-adfærd, så skal du reagere på det med det samme – der findes masser af hjælp derude.

Oplever du derimod, at forbruget blot er problematisk, så kan disse retningslinier måske hjælpe jer.

Fritid sammen og hver for sig

Som udgangspunkt er alle parforhold forskellige, og man kan sjældent sætte nogle regler, der gælder for alle. Derfor er I nødt til at tage udgangspunkt i jer, og hvad I ønsker.

Sætter jeg mig med en bog halvvejs inde i den fælles aftensmadslavning og melder mig fuldstændig ud af det hele, så vil det virke underligt

Nogle mennesker elsker at læse bøger og kobler af med det – andre ser serier på Netflix, mens andre igen elsker at spille spil.

Alle mennesker har forskellige præferencer, og en respekt omkring dette er første skridt. Måske forstår du ikke din partners behov eller lyst til at spille, men det behøver du heller ikke for at kunne bakke op om den fritidsinteresse, det er. Og her er nøgleordet: Fritidsinteresse.

Det er en interesse, der foregår i fritiden – altså den tid, du er fri for andre forpligtelser. Spørgsmålet er så hvornår den tid starter, for hvis du begynder at tage af den tid, der ikke er fri, så er det, der opstår problemer.

Sætter jeg mig med en bog halvvejs inde i den fælles aftensmadslavning og melder mig fuldstændig ud af det hele, så vil det virke underligt – og give unødvendige konflikter. Det samme gælder med en skærm, uanset størrelse, selvom vi nogle gange glemmer det. Men prøv at skifte skærmen ud med en bog eller en avis, sådan rent mentalt:

For hvordan ville folk reagere, hvis jeg lige flåede 'Harry Potter 5' op af lommen midt i aftensmaden og fordybede mig fuldstændigt i den… Eller mens jeg sad på cafe med mine veninder og sludrede? Eller med mine børn?

Det ville virke mærkeligt, ikke? Men det er altså det samme med en skærm, uanset hvad man så ser eller spiller på den.

For man melder sig ud.

Det kan man sagtens gøre i sin frie tid. Den tid, man har fri til sig selv og sin egen næsetip.

Derfor giver det rigtig god mening, at I snakker om, hvornår det er fritid, og hvornår det er familietid og/eller kærestetid?

Fortæl, hvad du oplever. Gerne ud fra formlen: Jeg føler ____ omkring _____, og jeg har brug for____

Tal ud fra dig selv, dine følelser, tanker og oplevelser, og hvad situationen gør ved dig. Det handler ikke om at få sin vilje eller ret – lykken er at indgå nogle aftaler, der er fair over for jer begge, og som I begge har lyst til at respektere, og som begge er glade for.

Kan I sammen lave aftaler, som tilgodeser begges ønsker, så behøver hverken Fortnite eller andre online-ting at føre til en skilsmisse.

Majs tip: Hav fokus på de gode løsninger – dem, der virker for jer begge, og som begge er glade for.

Læs mere om Maj Wismann og hendes praksis og bøger HER.