'Køb afvist' står der på dankortterminalen.

Det skal der stå hver gang, at en ung betaler med betalingskort, når de ikke er gamle nok til at købe sprut og tobak, hvis det står til De Samvirkende Købmænd. Det skriver Politiken. På den måde kan kassemedarbejderen slippe for at spørge til folks alder, hvis de er tvivl om, de unge er gamle nok.

Det forslag falder ikke i god jord hos landsformand for Venstres Ungdom Maria Ladegaard Slot.

»Jeg synes, det er en skam, at dem, der driver supermarkeder, ikke selv tager ansvar for, hvem de sælger alkohol og tobak til,« siger Maria Ladegaard Slot.

Hvis forslaget skulle blive en realitet, så vil det ikke løse problemet helt. For de unge vil stadig kunne hæve kontanter og forsøge at betale med dem, og det vil ikke gælde udenlandske betalingskort.

»Det er virkelig et hullet forslag, for de unge kan stadigvæk kan stadigvæk snyde, hvis de vil det,« siger Maria Ladegaard Slot.

Selvom problemet ikke vil være helt løst, så ser Kræftens Bekæmpelse positivt på forslaget.

»Alderskontrol via betalingskort vil gøre det langt sværere for unge at købe varer, som de ikke er gamle nok til, og det vil alt andet lige betyde, at vores teenagere vil ryge og drikke mindre«, siger Mette Lolk Hanak, som er afdelingschef i Kræftens Bekæmpelse til Politiken.

Men det er vel andet lige noget mere besværligt for de unge at gå ud og hæve penge?

»Den vil jeg ikke købe ind på. Kræftens Bekæmpelse vil jo for en hver pris have, at unge lever af postevand og gulerødder. Det synes jeg er en skam. Unge skal jo også lære, hvad der er godt og skidt for dem,« siger Maria Ladegaard Slot.

Hvad mener du om de unges ansvar i det her?

»Jeg synes ikke, de har et ansvar i det her. Hvis de har lyst til at ryge, skal det stå dem frit for. Men som samfund har vi et ansvar for, at vi ikke skal sælge cigaretter til folk under 18 år,« siger Maria Ladegaard Slot.