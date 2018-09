'Diversity' og 'Equality' (mangfoldighed og ligeværd) er blevet de nye buzzwords for mode og reklameindustrien, men begreberne er tydeligvis ikke nået ud til festudvalgene på landets gymnasier.

Det handler om lighed for mænd og kvinder, tykke og tynde, sorte, gule og hvide, og at der skal være plads til os alle sammen.

I dag er vi alle sammen ude at fejre Copenhagen Pride, godt bakket op af Netto og McDonald's, der ligesom stort set alle moderne virksomheder lige nu står i kø for at signalere socialt engagement og vifte med politisk korrekte værdisæt. Det kan være, det er en bølge og et modefænomen, men accept, mangfoldighed og lighed er sunde begreber, som er værd at hylde, og selvom det er muligt, at denne bølge ikke er nået ud i alle kroge af samfundet endnu, så burde den være nået til de unge på landets gymnasier.

Vi lever i en fascinerende tidsalder. Der er sket utrolig meget på kort tid, og det meste har været initieret af en teknologisk og økonomisk udvikling. Bevares, vi har haft finanskrise, og i Tyrkiet og Grækenland er der stadig økonomisk kaos. Men herhjemme har der reelt set ikke været ret lang pause i køen hos Louis Vuitton-butikken om lørdagen. Her river helt unge piger mobiltelefon-covers ned af hylderne til deres nye iPhone X, mens mor og far er ude at bruge en smule af deres friværdi på at købe en virtuel assistent, der kan give dem svar på alt mellem himmel og jord, og som snart vil sørge for, at deres intelligente køleskab bliver fyldt op med hjælp fra droner, uden de behøver at løfte en finger.

Alt det økonomiske overskud og nye legetøj har givet os uendeligt mange muligheder for at udfordre og udfolde os kreativt, intellektuelt, personligt og kommunikativt, og det er, som om alle de her nye værktøjer har givet os nye briller, som gør, at vi er åbne for at se tingene i et nyt lys og udfordre status quo. Alt er på en måde kommet i spil, og vi er begyndt at stille spørgsmålstegn ved de gamle værdier, og vores holdninger har i det stille ændret sig i forhold til meget af det, som der før var konsensus omkring. Og det har banet vejen for en ny inklusiv-isme, som kun kan være positiv.

Derfor virker det helt skævt og fuldstændigt ude af trit med den tid, vi lever i, når vi hører om fornedrende udvælgelsesritualer og ondskabsfulde sexistiske kommentarer fra landets gymnasieelever.

Hvad er det, der sker for de unge, når de ikke kan føle med en pige, der har følt sig krænket over at skulle tage sin brystholder af og stikke en agurk langt ned i halsen. Udtalelsen fra en ung mand 'Hun kunne bare have sagt nej' vidner om en fuldstændig mangel på empati og forståelse for, hvordan gruppepres fungerer.

Det, at så mange både drenge og piger stædigt holder fast i et forsvar af de såkaldte 'puttefester', er skræmmende. At de ikke selv kan se, hvor asocialt det er med en tradition, der i sin kerne handler om at udvælge dem, som er særligt kønne - hvad enten det er drenge eller piger - til nogle fester, der går ud på, at de ældre årgange udnytter deres magtposition til at ydmyge nogle yngre nye elever, er helt sort.

Jeg har engang forsvaret reality-genren ved at udnævne den til den platform, hvor unge kunne diskutere moral og etik. Men det er tydeligvis slået fejl for nogen. Og i stedet for at bidrage til en sund diskussion af, hvordan vi bør opføre os over for hinanden, så har den muligvis bidraget til en legalisering af en uhumsk pornofiseret form for darwinisme - en eksklusionskultur, hvor man hylder det ydre og skider på det indre, mens man griner ad hinandens fejl og ydmygelser.

Det er ikke alle puttefester der har udvælgelsesritualer med seksuelt krænkende agurkelege og »ingen hår på k...« invitationer. Her er der forhåbentlig tale om nogle få rådne æbler, men hvis de har ødelagt festen for de andre, så er jeg ikke ked af det. Hele konceptet bag fænomenet der handler om at udvælge nogle få, hylde dem for dere ydre er så umoderne, at man ikke fatter at de unge overhovedet gider at deltage. Det cool svar på en invitation til sådan noget, bør selvfølgelig være et stort fedt NEJ TAK. Hvis jeg sad i marketing afdelingen hos et modefirma, ville jeg med det samme sætte gang i en produktion af T-shirts med PUTTE FESTER NEJ TAK! Jeg håber at hele den her debat, vil initiere en brainstorm iblant festudvalgene landet rundt, på hvordan man kan fejre starten på en ny uddannelse, på en fed, inkluderende og meget mere hip måde, for den der form for kønschauvinisme er da so last century.