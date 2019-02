Jeg har aldrig været til Michael Jackson.

Under et besøg i USA for mange år siden skulle jeg som sædvanlig have noget hot musik med hjem, det der var helt på toppen på det tidspunkt.

Og det var Jackson. Da jeg kom tilbage til Danmark og satte cd'en i afspilleren i bilen, kunne jeg med det samme konstatere, at jeg havde fået en forkert. Jeg havde købt en cd med en mand, men det var klart en kvinde, der sang.

Ærgerlig smed jeg skidtet ud. Hvor der handles, der spildes.

Ærgerlig smed jeg skidtet ud. Hvor der handles, der spildes

Jeg kom til at tænke på Michael Jackson for nylig, hvor der var et mindre - faktisk meget lille - oprør i Rødovre Centret over, at der skulle opstilles en figur af herren.

Det gjorde centret så forskrækket, at man rendte fra beslutningen. Så kom der også vrøvl over det, og så kom hr. Jackson tilbage igen til glæde for de mange, der tilbragte vinterferien i Rødovre.

Men hvorfor nu denne publikumsstorm?

Jo, der havde jo været rygter om, at Michael Jackson havde haft et alt for tæt forhold til unge børn. Der er godt nok ikke bevist noget, og det må have været en god forretning at rejse sådan en sag over for en verdensstjerne, men måske var der noget om det? Det får vi nok aldrig at vide.

Hvad gør en politisk korrekt mor?

Jeg vil med det samme sige, at hvis der er nogen, der i årevis har kæmpet for børns rettigheder også til egen krop og bekæmpet pædofili, så er det undertegnede. At voksne kan komme i tanker om at skade børn, mange for livet, for at få tilfredsstillet en mærkelig lyst, må der sættes ind over for med alle midler.

Nu er det bare sådan, at popkongen aldrig er blevet dømt for noget.

Men det stopper ikke reaktionerne.

En god ven på Facebook præsenterede for nylig det store dilemma: Hendes søn ville så gerne klædes ud som Michael Jackson her op til fastelavn.

Mit råd var klart at lade ungen få sit ønske opfyldt. Hvad skulle man ellers?

Hvad gør en politisk korrekt mor?

Mit råd var klart at lade ungen få sit ønske opfyldt. Hvad skulle man ellers? Alternativerne er måske heller ikke helt rene i kanten:

Jeg nævner i flæng: sørøver, viking, gangster, cowboy (i kamp med indianere selvfølgelig)… eller Djævelen selv? Også ganske malerisk.

Nej, vi må af og til lade være med at slæbe rundt på hele butikken af frygt for at stikke ud. Og navnlig lade være med at give det videre til vores sagesløse børn.

Nej, vi må af og til lade være med at slæbe rundt på hele butikken af frygt for at stikke ud

Men jeg kan sådan set godt forstå moderens bekymring, for vi er da ved at kvæle os selv i sexforskrækkelse og 'overgreb'.

Jeg kan ikke fordrage præsident Trump. Som følge deraf kunne jeg naturligvis heller ikke fordrage den mand, som han ønskede sat ind som højesteretsdommer. Men da vi alle for nogle måneder kunne overvære en hysterisk kvinde, der brød sammen foran pressen, fordi hun ved en studenterfest engang for 30 år siden var blevet 'overfaldet' af dommermanden, som var ravende fuld…

Ja, så stopper min forståelse for en ellers utrolig vigtig sag.

Jeg siger ikke, at hun har været et sippet ribs, men at man så mange år efter kan søge opmærksomhed ved at bryde sammen i hele verdens søgelys, ja, det har sikkert også givet en god klatskilling.

Jeg siger stadig: Skæg for sig og snot for sig

Lad være med at gøre grin med alvorlige, dødsensalvorlige overgreb. For det er det, der sker, når alle føler sig krænket over et eller andet.