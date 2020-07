Der skal skilte på statuer i Danmark, hvis der er tale om personer, som har været involveret i menneskehandel, der har gjort mennesker til slaver, mener Enhedslisten.

Ren udskamning, mener Konservative.

»Vores statuer er rejst af danskere, som dengang var højt elskede af befolkningen, og som gjorde store ting. Christian IV byggede store dele af København og Oslo, men samtidig tillod han hekseafbrændinger. Men det hører hverken hjemme at vandalisere eller at begynde at udskamme statuerne,« sagde partiets udlændingeordfører, Marcus Knuth, i Facebook Live på B.T.

Han henviste blandt andet til det hærværk mod blandt andet en statue af Christopher Columbus i USA og af missionæren Hans Egede i Nuuk i Grønland.

»Det er umådeligt trist, og jeg føler, man forsøger at blande den tragiske situation med den sorte mand, der blev slået ihjel af politiet i USA, ind i diskussionen om, hvad vi skal gøre med vores smukke, danske statuer.«

»I Danmark havde vi trælle i vikingetiden. Skal vi så også udskamme alle vores vikingemonumenter? Det bliver en skrue uden ende,« sagde Marcus Knuth.

Han mener, Enhedslisten ønsker mærkning af statuer for at udskamme personer fra danmarkshistorien, man ikke er enig med.

»Jeg tror, vi kan være sikre på, at næste skridt bliver, at Enhedslisten vil sende statuerne på museum og senere få dem kastet i havet.«

Men det skal være historikere, der skal skrive skiltene, foreslår Enhedslisten. Hører det ikke også med til historien, hvis der er tale om slavehandlere, eller skal vi kun glorificere personer, selv om de også har haft en mørk side?

»Vi danskere er et oplyst folk. Jeg lærte om Christian IV i skolen, der godt nok tillod hekseafbrændinger, fordi man ikke var så oplyst, og vikingetiden, hvor man havde trælle. Jeg har ikke behov for udskamningsmærkater på statuerne.«

Hvad hvis vi havde en statue af Hitler midt på Kongens Nytorv?

»Vi har en ret fredelig historie i Danmark, men har ikke haft voldelige borgerkrige, hvor der som i Frankrig blev hugget hoveder af de kongelige. Vi har ingen statuer stående af dybt kontroversielle personligheder fra den danske historie. Og ingen af Hitler.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Rosa Lund (Ø), men hun har ikke haft tid til at kommentere.