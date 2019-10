Cigaretpriserne skal op, mener et flertal af partierne på Christiansborg.

Men stigende priser falder ikke i god jord hos 20-årige Sebastian Kaimson, der er formand for Konservativ Ungdom i Aarhus og i den aldersgruppe, som regeringen nu vil sætte særligt ind over for.

»Da jeg var lille, havde jeg en barnepige, der sagde til mig, hvad jeg skulle gøre og ikke skulle gøre. Nu er jeg fyldt 18, og så vil jeg ikke have, at staten skal sige til mig, at jeg skal holde op med at ryge,« sagde Sebastian Kaimson i B.T. Live tirsdag.

»Jeg tror, det er de færreste rygere, der tror, det er helsekost. Det er jo usundt. Men det er folks eget valg, om de vil gøre det. Folk vælger også selv, om de vil oddse eller blive afhængige af kaffe,« lød det fra ungdomspolitikeren, der selv ryger lejlighedsvist.

For første gang i 20 år er antallet af rygere steget i Danmark.

Blandt de unge mellem 16 og 24 år er der også sket en stigning, og 40 nye unge mennesker begynder hver dag at ryge.

Derfor vil regeringen blandt andet hæve prisen på en pakke cigaretter med 10 kroner.

»Det er dybt bekymrende, og det er det, vi nu vil sætte ind mod med en samlet handleplan, der skal få de unge til at holde sig fra cigaretterne,« lyder budskabet fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

Det vil regeringen - Hæve afgiften på cigaretter for at gøre det dyrere for de unge.

- Indføre neutrale cigaretpakker for at gøre dem mindre tillokkende.

- Skjule tobaksvarer i kiosker, supermarkeder og på tankstationer, så de unge ikke bliver fristet.

- Kræve at også forhandlere, der sælger tobak eller e-cigaretter over nettet, skal kontrollere alderen hos deres kunder effektivt.

- Forbyde salg af tobak på uddannelsesinstitutioner, hvor der går børn og unge.

- Indføre forbud mod rygning på alle uddannelsessteder, der har optag af børn og unge under 18 – altså også erhvervsskoler.

- Gøre skoletiden røgfri for eleverne i grundskolen.

- Skærpe forbuddet mod tobaksreklamer og sponsorater f.eks. i forbindelse med festivaler.

- Skærpe kravene til nikotinprodukter, så børn og unge ikke fristes og ryger ind i en afhængighed. Kilde: Sundheds- og ældreministeriet

Sebastian Kaimson er dog i højere grad tilhænger af et andet af regeringens tiltag: Krav om større alderskontrol.

»Unge under 18 år må i forvejen ikke købe tobak. Her kan man blive meget bedre til at spørge om id,« sagde han og tilføjede, at ønsket om højere cigaretpriser i stedet vil ramme en helt anden gruppe end de unge.

»Hvis der er en rigmand, der har pengene til at ryge og ønsker at fortsætte, gør han bare det. Så er der dem, der ikke længere har råd, men til gengæld har mentaliteten til at stoppe. Og så er der den sidste gruppe, der ikke har mentaliteten til at stoppe, men heller ikke har råd. De bliver ramt benhårdt.«

I Norge har prisen været støt stigende siden 1990'erne, og det har resulteret i et fald i forbruget af cigaretter på 30 procent i 2018. I Norge koster en pakke cigaretter 90 kroner.

Men Sebastian Kaimson mener ikke, at det er værd at følge eksemplet.

»I Norge er forbruget af snus til gengæld steget. Det er ikke så farligt, men det ødelægger tandkødet. Skal staten så også være barnepige og sige, at du skal passe på dit tandkød?«