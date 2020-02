Chefredaktøren på Jyllands-Posten blev ugens mest travle mand, da avisen igen trykte en satiretegning.

Denne gang var det et kinesisk flag med symbolet på coronavirus i stedet for de vanlige stjerner.

Chefredaktøren på Jyllands-Posten hedder Jacob Nybroe. Ironisk nok blev han ansat for at bringe ro til bladet både internt og eksternt, efter Muhammedtegningerne i mange turbulente år havde fyldt det hele på avisen. Ved sin tiltræden tog han ikke afstand fra tegningerne, men han gjorde det tindrende klart, at nu skulle man videre. Det var ikke en selvstændig opgave for JP at genere andre menneskers følelser.

Tirsdag morgen vågnede han og det øvrige Danmark op til en overraskende og meget direkte melding fra den kinesiske ambassade. Kineserne følte sig sårede og forlangte en undskyldning fra Jyllands-Posten, fordi de manglede at udvise empati med det kinesiske folk, der netop stod midt i en international krise med en virus, der spredte sig, om ikke med lynets hast, så hurtigere end ventet.

Jyllands-Posten og chefredaktøren sagde ikke undskyld, men forklarede i tydelige og gentagne vendinger, at der bestemt ikke var tale om bevidst hån, spot eller fornedrelse. Ordene fra Muhammedkrisen skulle ikke op i luften igen. Der var formentlig blot tale om kulturforskelle, forklarede chefredaktøren igen og igen.

Hvorfor tegningen overhovedet blev trykt, står hen i det uvisse. Den var hverken særlig god eller satirisk. Det var en kommentar på tryk, men for Jyllands-Posten hænger de to ting uløseligt sammen. Så hvorfor overhovedet risikere endnu en krise?

Selvfølgelig skal Kina ikke have en undskyldning for en tegning bragt i en dansk avis. Det var de fleste stort set enige om. Politiken ryddede deres forside for at komme med støtteerklæring til Jyllands-Posten. Under Muhammedkrisen støttede Politiken på ingen måde Jyllands-Posten eller den daværende regerings måde at håndtere krisen på. Tværtimod lavede avisens daværende chefredaktør en aftale med efterkommerne af Muhammed via et advokatkontor i London.

Der er i dag ingen krise mellem Danmark og Kina. Den kinesiske ambassade i København er kæmpestor og fylder mindst fem store bygninger i Hellerup. Normalt er ambassaden professionel og diskret, sådan som diplomati fungerer. Hvorfor de denne gang forsøgte sig med en offensiv og åben kommunikation, står også hen i det uvisse. Kina fik på denne måde bragt de overgreb på menneskerettigheder, som kineserne konstant er anklaget for, frem i det åbne.

Det er grotesk, at den kinesiske regering ønsker en undskyldning for en tegning i en mindre dansk provinsavis, når Kina er tavs om de utallige internationale rapporter om tortur, censur, chikane af aktivister og overgreb mod minoriteter i landet.

Kinas ønske om en undskyldning blev et slag i luften, men Jyllands-Posten fik sig derimod en forskrækkelse.

De tegner ikke det flag igen.

-------

Taylor Swift er et af hovednavnene ved årets Roskilde Festival, og i ugen udgav hun også en længere dokumentar om hendes liv på Netflix. ‘Miss Americana’ er underholdende og tager seerne med helt ind i familiens kerne og fortæller om hendes overvejelser, da hun blander sig i politik. Far er imod, mor er for, og Taylor ender med at bruge sin Instagramprofil til at støtte en demokratisk senator fra Tennessee, hendes hjemstat. Den republikanske modstander kalder hun for: ‘Trump med en paryk’. Glæd jer til mere ved præsidentvalget.

Astrid Krag præsenterede regeringens store ‘Robin Hood-reform’, der skal flytte skattemidler fra de rige ‘borgerlige kommuner’ i Nordsjælland til de fattigere kommuner i udkanten af Danmark. Regeringens indenrigsminister er skarp i tungen og nådesløs, når det gælder jagten på andre politikere. I tre år jagtede hun Thyra Frank for ikke at svare på spørgsmål. På pressemødet forleden havde hun ikke tid til at svare på alle spørgsmål fra pressen. ‘Spørg mig om politik – det tekniske kan i tage med mine embedsmænd. Er TV 2 klar?’ sluttede hun pressemødet med.

Zeke Hausfather og Glen Peters er ukendte for de fleste, men de er to af klodens førende eksperter inden for klimamodeller. De aflyste i ugen den værste forudsigelse om klodens klima. Temperaturen vil IKKE stige med ca. 5,5 grader som forudset i de værste prognoser. Klodens temperatur vil sandsynligvis kun stige med knap tre grader. Det er stadig for højt, men det betyder, at vi kan aflyse den værste alarm og de værste forudsigelser om oversvømmelser for store områder. God nyhed – der ikke nåede langt omkring.