Farvel elskede Kabul. Vi ses snart igen.

Selvom det var under svære vilkår, at vi journalister dækkede parlamentsvalget i Afghanistan, så rejser jeg herfra med en stærk følelse af glæde og ydmyghed. Og billeder jeg skal vise min 4-årige søn Adam.

Atter engang viste afghanere, at de er trodsige, viljestærke og ukulige. De satte livet på spil for at stemme.



'Vi ønsker bare fred,' sagde alle til mig, mens jeg også var optaget af ikke at opholde mig for længe på valgstedet. Der har nemlig været flere målrettede angreb mod journalister, og i år topper Afghanistan som det farligste land for pressen. Derfor valgte nogle journalister slet ikke at bevæge sig ud på gaden, og vi andre blev ikke ude for længe.



Men jeg var fuld af beundring, mens jeg interviewede kvinder og mænd. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv havde turdet stille mig op i en kø for at sætte mit kryds, mens Taliban angreb flere steder. Over 40 afghanere betalte den ultimative pris - også børn. Og flere hundrede blev såret.

'Det var en succes, at valget overhovedet kunne gennemføres,' sagde en minister til mig. Men midt i optimismen er håbet for mange afghanere også ved at visne. Freden er udeblevet. Arbejdsløsheden stiger. Korruptionen gennemsyrer hele samfundet. Rekordmange civile dør. Den 17 år lange krig fortsætter.



En af mine gode afghanske venner betroede mig sine bekymringer, da vi mødtes til frokost dagen efter valget. Der var tre gæster udover os. Engang var her proppet til frokost.

Han fortalte, at han prøver at få sin kone og børn ud af landet. På legal vis, vel at mærke. Jeg kiggede overrasket på ham. Han har ellers altid været forhåbningsfuld.

Engang var vi en gruppe venner, der plejede at mødes i Kabul. For at spise middag og sludre til de sene timer.

Jeg havde brugt meget energi på at skabe venskaber med lokale i et forsøg på at komme under huden på dette krigshærgede land, der fascinerer mig den dag i dag.



Nytårsaften 2012 boede jeg i Kabul, og midt om natten kørte mine afghanske venner og jeg rundt i Kabuls tomme gader. På vej fra middag hjemme hos mig til en fest med andre journalister og venner. Både afghanere og udlændinge.

Nu er festerne en del af fortiden. De få udenlandske journalister, der bor i Kabul nu, kigger forundret på mig, når jeg fortæller om dengang



Det var første gang jeg prøvede at køre bil på de hullede veje. Vi grinede så meget, at selv de hjemløse hunde blev overdøvet. Vi festede natten lang. Et øjeblik glemte vi alle krigen. Tog en pause fra elendigheden omkring os. Det var vores åndehul.



Nu er festerne en del af fortiden. De få udenlandske journalister, der bor i Kabul nu, kigger forundret på mig, når jeg fortæller om dengang. De er låst inde bag høje mure, pigtråde, bevæbnede vagter og med et sikkerhedsrum, de kan flygte ind i, hvis det alligevel lykkes terroristerne at slå til.



Mens min afghanske ven og jeg spiste ris med lam og spinat, talte vi om dem, vi kender, der har forladt deres elskede fædreland.

Andre er blevet dræbt af terrorangreb. Vi mindedes de dræbte og savnede dem i udlandet. Da jeg fældede en tåre, kiggede han blidt på mig.

'Jeg har grædt så meget, at jeg ikke har flere tårer tilbage.' Han sænkede sit blik, men jeg nåede at skimte hans våde øjne.

Dette er hans land. Jeg er blot en forbipasserende, der holder af hans land. Dette er hele hans identit, hans rødder, hans historie. Men han vil sikre sine børn. Han vil fortsætte med at arbejde her, men vil have familien ud.

'Det er ikke sikkert, at situationen bliver værre. Men den bliver heller ikke bedre foreløbigt.'

Nu er jeg på vej hjem til trygge Danmark. Til mine to elskede sønner. Jeg glæder mig til at vise Adam billeder af de søde børn, jeg mødte på min rejse. Han behøver ikke vide, at de ikke kan gå sikkert på gaden, lege trygt på en legeplads, tage på ture og få en is.

Han behøver ikke vide, at deres forældre ikke bekymrer sig om, hvilken skole de skal gå på. Men om de kommer levende hjem fra skole. Han behøver ikke vide, at de små børn på det ene billede er på børnehjem, fordi en eller begge af deres forældre er døde.



'Hvorfor er du glad for at være her,' spurgte jeg en lille 4-årig pige på børnehjemmet.

'Min mor og far er døde,' svarede hun. Jeg ved, Adam vil spørge mig, hvad hun hedder. En dag fortæller jeg ham hele historien. Om mange år.



Lige nu vil jeg huske mig selv på, hvor privilegeret jeg er, ikke at have de dilemmaer mine afghanske venner har. Hvor ligegyldige, tingene jeg nogle gange går op, i i virkelighen er. Hvor taknemmelig jeg skal være. For livet. Og hvor beriget mit liv er netop på grund af disse venner, der minder mig om, hvad der er vigtigt i livet. Også selvom vi bor så langt fra hinanden.



Tak Kabul. Endnu engang. Og på gensyn.