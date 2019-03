Det tog to år, men så landede der også en rapport, der viste sig at være både en overraskelse og en fuser.

Det handler naturligvis om specialanklager Robert S. Mueller III's undersøgelse af den siddende præsident, Donald Trump.

Vi kender endnu ikke rapportens fulde indhold, og hvordan formuleringerne er nedskrevet. Foreløbig er det justitsminister Bill Barr, der har sammenskrevet konklusionerne til fire sider.

Her er der til gengæld ingen slinger i valsen.

Rapporten konkluderer, at der ikke er beviser på, at Trump skulle have samarbejdet eller konspireret med russerne for at vinde præsidentvalget i 2016. Faktisk har den udpegede anklager ikke fundet beviser for, at nogen amerikanske statsborgere har haft et ulovligt samarbejde med russerne. Der var masser af russisk indblanding i valgkampen, men der er ikke nogen amerikanere, der har begået noget ulovligt.

Donald Trump har manisk tweetet 'no collusion' (ingen sammensværgelse) de seneste mange måneder, og søreme om ikke rapporten gav ham ret. Trump og andre republikanere har flere gange flirtet med ideen om at afsætte Robert S. Mueller. De må i dag prise sig lykkelige for, at det blev ved ideen, for det er langt stærkere for den amerikanske præsident, at han er blevet frifundet i en grundig undersøgelse end at tvinge undersøgeren væk. Donald Trump har nu sort på hvidt, at han ikke har begået noget kriminelt.

Donald Trump kan derfor genstarte sit præsidentskab med en form for moralsk rygstød. Sagen er ikke slut, for demokraterne vil forsøge at få hele rapporten offentliggjort, så de kan finde nye passager, der kan genere præsidenten. Trump selv har luftet muligheden for at undersøge sine kritikere som et mindre hævntogt.

Der er stadig en række andre sager mod Trump, de har blot ikke noget med den 'russiske forbindelse' at gøre. Donald Trump står i dag stærkere end nogensinde. Selv nogle af de stærkeste kritikere, medier som CNN, New York Times og Washington Post, medgiver, at det var en strålende dag for præsidenten.

Amerikanerne skal til valg om 1 1/2 år, og forberedelserne er allerede i gang. Med den nye frifindelse af Donald Trump er vejen mere end banet for yderligere fire år. De europæiske allierede og andre partnere kan derfor godt forberede sig på endnu en Trumpsk præsidentperiode. Med muligheden for en rigsretssag ryddet af vejen vil den nuværende politik fortsætte med uformindsket kraft. Den har på mange punkter været en succes - for amerikanerne. Derfor kan en kommende dansk statsminister godt forberede sig på, at prisen for at fastholde Nato ikke bliver mindre. Danmark skal stadig betale de to procent af vort statslige budget, som det er aftalt.

Donald Trump forsvinder ikke.